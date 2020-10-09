Bayburt'tan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Bayburt'tan Azerbaycan'a destek

09.10.2020 15:46
Bayburt'tan Azerbaycan'a destek, System.String[]

Ermenistan'ın saldırıları sonucunda işgal altındaki topraklarını kurtarmak adına harekat başlatan Azerbaycan'a destek tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da sürüyor.

Ermenistan'ın saldırıları sonucunda işgal altındaki topraklarını kurtarmak adına harekat başlatan Azerbaycan'a destek tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da sürüyor.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bayburt Şubesi tarafından Cuma namazının ardından Azerbaycan'a destek amaçlı basın bildiri okundu.

Bayburt Belediyesi Büyük Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, İyi Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İHH Bayburt Şube Başkanı İlhami Polat tarafından okunan basın bildirisi sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bugün Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenilere karşı bir kınama gösterisi için buradayız. Bizler Bayburt Belediyesi olarak olağan meclis toplantımızda meclis kararı ile Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın yaptığı işgali kınayan bir bildiriyi iki gün önce yayınladık" dedi.

Konuşmasında Bayburt'ta yaşanan Ermeni Mezalimini hatırlatan Başkanımız Pekmezci, "Biz Ermenileri çok geçmişten biliyoruz. 1916-1918 yılları arasında Bayburt'ta yaptıkları zulmü biz çok iyi biliyoruz. Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi'yi, Taş Mağazalara doldurularak canlı canlı yakılıp katledilen Bayburtluları hiç unutmadık. Bugün Azerbaycan'da yaşananlar aslında dünkü olayların devamı niteliğinde. Bunlar gerçekten insanlığa sığmayan davranış örneği sergileyerek 30 yıl önce Azerbaycan toprağı olan Karabağ'a saldırmışlar ve orada katliam yapmışlardır. 30 yıldan beri dünyada hukuktan, adaletten bahseden düzende maalesef adaletin ancak güç sayesinde olduğunu dünya bize bir kez daha gösterdi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmanın derin mutluluğu içindeyiz. ve bugün Azerbaycanlılar kendi topraklarını savunabilecek durumdalar. İnşallah rabbim en kısa zamanda kendi topraklarına kavuşmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Başkanımız Pekmezci'nin konuşmasının ardından Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından dua yaptırıldı. Program düzenlenen destek konvoyu ile sona erdi. - BAYBURT

Bayburt'tan Azerbaycan'a destek
Bayburt'tan Azerbaycan'a destek
Bayburt'tan Azerbaycan'a destek

Ermenistan, Azerbaycan, Bayburt, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'tan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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