Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti

Son dönemde birçok vatandaş, bayilerde sıfır araç bulamamaktan ve ÖTV indiriminin fiyatlara yansıtılmadığından dert yanıyor. Bayilerin sıfır kilometre araçları galericilerle anlaşarak yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 binden fazla şikayet gelince Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, söz konusu iddialarla ilgili müfettişler görevlendirerek inceleme başlattı.

FİYAT YÜKSELTME POLİTİKASI MI?

Olay tazeliğini korurken sosyal medyada paylaşılan bir video ise gündem oldu. Videoda, bayi stoklarında olmadığı söylenen Honda Civic marka yüzlerce aracın bir tarlada bekletilmesi dikkat çekti. İddialara göre, "Stokta yok" denilen araçlar bekletilerek piyasa değerinin yükseltilmesi isteniyor.

VATANDAŞLAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok vatandaş Ticaret Bakanlığı ve Bakan Mehmet Muş'u etiketleyerek duruma ateş püskürdü.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle: