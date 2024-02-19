Ankara\'nın Merkezinde Yeni Konut Projesi: Adres Ankara Evleri

Ankara'nın en merkezi konumlarından birinde hayata geçirilen "Adres Ankara Evleri", Etlik Şehir Hastanesi ve İvedik Metro'ya 1 dakikalık yürüme, yeni yapılacak olan Adalet Sarayı'na ise 1 kilometrelik mesafede yer alıyor. "Adres Ankara Evleri", "yüzde 1,99 kredi oranı 72 ay vade" ile yatırımcılarına kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Daha uzun vade taleplerini de değerlendiren Bayraktar İnşaat,%2,2 Kredi Oranı ile 120 aya kadar uzayan vade seçenekleriyle de yatırımcılarına ev sahibi olmanın kapısını aralıyor.
Prestijli ve kaliteli aile konutları konseptli "Adres Ankara Evleri" toplamda 3 etapta, 3.000 konut ve Açık Çarşı konseptli AVM'den oluşmaktadır… C40-45 dayanım gücüne sahip beton yapısı ve zeminde fore kazık uygulaması ile depreme dayanıklı bir proje olan "Adres Ankara Evleri", doğa dostu peyzaj alanları, Açık AVM, tematik oyun parkurları, hastaneye ve metroya olan yakınlığı ile başkente yepyeni bir soluk getirecek.
Ankara'nın en değerli yerleşim bölgelerinden biri olan Yenimahalle'de 164 bin metrekare arsa üzerinde yükselen "Adres Ankara Evleri" 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinden oluşuyor. Konut ve ticari alanlar arasında geçişin bulunmadığı proje, bu özelliği ile konut alanlarının güvenliğini arttırırken aynı zamanda kullanıcılarına sosyal yaşamın avantajlarını sunuyor. Geniş yol ve caddeleri, düzenli peyzaj alanları, cadde üstü mağaza ve ticari alanları ile yalnızca değerli bir konut projesi değil, aynı zamanda geleceğiniz için iyi bir yatırım imkânı sunuyor.
Adres Ankara Evleri; Etlik Şehir Hastanesi, Antares AVM ve İvedik Metroya 1 dakika, İlköğretim, lise ve üniversiteye ise 5 dakikalık yürüme mesafesiyle ihtiyaç duyduğunuz her şeyin yanı başında yer alıyor.
Adres Ankara Evleri, yapımı devam eden Türkiye'nin en büyük adalet sarayına 1 kilometrelik yakınlığı ile başkentte yepyeni bir merkezle soluk getirecek.
Proje içerisinde planlanan "Adres Çarşı" ise bölgenin yeni cazibe ve buluşma merkezi olmaya aday.Son zamanların en yeni trendlerinden olan Açık AVM konseptiyle tasarlanan ticari alanlar birçok önemli markaya hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Her ihtiyacınızı karşılayacak, her zevke hitap edecek olan "Adres Çarşı", şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri olarak Ankara'ya yepyeni bir sosyal yaşam alanı sunuyor.
Proje, "Adres Ankara Kulüp" ile sakinlerine ayrıcalıklı bir kulüp atmosferi yaşatmaya hazırlanıyor. Çevreye duyarlı, yeşil dostu olan ve 164 bin metrekare arsa üzerinde yükselen "Adres Ankara Evleri", toplam 74 bin metrekarelik peyzaj alanı sunuyor. İçerisinde yüzme havuzu, spor salonu, kafe, sauna ve hamamın olacağı, ayrıca basketbol, voleybol, futbol ve tenis kortu olarak kullanılabilen açık sahaların yanı sıra farklı yaş gruplarına göre tasarlanmış çocuk oyun alanları, iki kilometrelik yürüyüş parkuru, aile oturma mekanları ve süs havuzları ile "Adres Ankara Evleri" sakinlerine her türlü aktiviteyi yapabilme imkânı sunuyor.
Projeyle ilgili detaylı bilgiye www.adresankara.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Son Dakika › Emlak › Ankara'nın Merkezinde Yeni Konut Projesi: Adres Ankara Evleri - Son Dakika
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