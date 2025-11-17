Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi - Son Dakika
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

17.11.2025 11:00
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, dünyada bir ilke daha imza attı. Yerli imkanlarla geliştirilen ve en gelişmiş 5. nesil savaş uçaklarında bulunan Düşük Görünürlüklü Elektro-Optik Hedefleme Sistemi TOYGUN, dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağına başarıyla entegre edildi.

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, Türkiye'yi havacılıkta yeni bir lige taşıyacak kritik bir kabiliyeti daha test etti.

SAHADA BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Milli insansız savaş uçağının geliştirme faaliyetleri planlandığı gibi ilerlerken platforma tamamen yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi'nin (EOTS) entegrasyonu başarıyla tamamlandı. ASELSAN'ın kızılötesi (infrared) banttaki en gelişmiş ürünü olan TOYGUN, Bayraktar KIZILELMA'ya sahada büyük avantaj sağlayacak.

UÇUŞ TESTLERİNDE ÜSTÜN PERFORMANS

Geçtiğimiz hafta içinde Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen iki ayrı uçuş testinde denenen sistem üstün performans sergiledi. Testlerde farklı irtifa ve hız rejimlerinde stabil görüntü üretimi, hareketli hedeflerde uzun menzilli takip kararlılığı ve lazer hedefleme fonksiyonlarının yüksek doğrulukla çalışması başarıyla doğrulandı. Sistemin Kızılelma'nın tümleşik görev bilgisayarı ile kesintisiz veri alışverişi sağladığı ve zorlu çevresel şartlarda dahi performansını koruduğu görüldü. Test sonuçları seri entegrasyon sürecinin önünü açan tüm teknik kriterlerin karşılandığını da gösterdi.

DÜNYADA BİR İLK: İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞINA GÖMÜLÜ EOTS

Bu testler "gömülü EOTS" teknolojisinin dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulanması anlamına geliyor. F-16 gibi platformlar hedefleme sistemlerini harici bir pod olarak taşırken, Bayraktar KIZILELMA'da bu sistemin gövde içine gizlenmesi uçağın düşük radar izi (düşük görünürlük) kabiliyeti için kritik önem taşıyor. TOYGUN EOTS, Bayraktar KIZILELMA'nın bu stratejik avantajını koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor.

SADECE F-35 GİBİ 5. NESİL UÇAKLARDA VAR

Gövde içine gizlenmiş bu gelişmiş elektro-optik hedefleme sistemi, insanlı uçaklarda yalnızca ABD üretimi F-35 gibi 5. nesil platformlarda bulunuyor. Bayraktar KIZILELMA'ya bu teknolojinin başarıyla entegre edilmesiyle birlikte, Türkiye bu kritik kabiliyete sahip dünyadaki üç ülkeden biri oldu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ NESİL KABİLİYETLER

Bayraktar KIZILELMA'ya özel mühendislik yaklaşımıyla geliştirilen TOYGUN, insansız muharip konseptine özel optimizasyonlar içeriyor. Sistem 360 derece görev farkındalığına katkı sağlayan geniş spektrumlu tarama yeteneklerine sahip. Yüksek çözünürlüklü IR (Kızılötesi) görüntüleme ile uzun menzilden stratejik hedefleri ve hareketli kara/deniz unsurlarını tespit edebiliyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli hedef takibi ve otomatik hedef sınıflandırma algoritmalarıyla Bayraktar KIZILELMA'nın otonom gücünü artırıyor.

TESPİT EDİLMEDEN TAARRUZ EDEBİLECEK

Bayraktar KIZILELMA, bu kabiliyet sayesinde düşük görünürlük avantajını kaybetmeden düşman derinliklerine sızabilecek. Radara yakalanmadan hedefini tespit edebilecek, lazerle işaretleyebilecek ve milli mühimmatları kullanarak hedefleri imha edebilecek.

Kaynak: İHA

Kızılelma, Teknoloji, Havacılık, Türkiye, Savunma, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
