Bayramda Van'ın ören yerlerine ziyaretçi akını - Son Dakika
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Bayramda Van'ın ören yerlerine ziyaretçi akını

05.05.2022 12:38

Bayramda Van'ın ören yerlerine ziyaretçi akını Ramazan Bayramı'nın 5 günlük tatil sürecinde ziyaretçiler Van'ın ören yerlerinin başında gelen Akdamar Adası, Van Kalesi, Van Müzesi ve Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Bayramda Van'ın ören yerlerine ziyaretçi akını

VAN - Ramazan Bayramı'nın 5 günlük tatil sürecinde ziyaretçiler Van'ın ören yerlerinin başında gelen Akdamar Adası, Van Kalesi, Van Müzesi ve Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Bayram tatili süresince yerli turistler ören yerlerini ziyaret etmeyi tercih etti. Van'ın müze ve ören yerlerini 5 günlük bayramı tatili boyunca başta İranlılar olmak üzere ziyaret akınına uğradı. Eşsiz güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen tarihi Akdamar Adası her dönem olduğu gibi yine en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. En fazla ziyaretçiyi Akdamar Adası ağırlarken, onu Van Kalesi takip etti. Dünyanın tek Urartu ve Doğu Anadolu'nun en büyük müzesi olan Van Müzesi de tercih edilen mekanlar arasında olması ise dikkat çekerken, Muradiye Şelalesi ise yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Bu yıl Ramazan bayramı tatilinin Gevaş ilçesinde yetişen ve 15 günlük ömürleri olan ters lalelerin denk gelmesiyle yoğun ziyaretçilerin akınına uğradı. Çok sayıda ziyaretçi ters laleler arasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayramda Van'ın ören yerlerine ziyaretçi akını
Bayramda Van'ın ören yerlerine ziyaretçi akını
Bayramda Van'ın ören yerlerine ziyaretçi akını
Bayramda Van'ın ören yerlerine ziyaretçi akını

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Muradiye Şelalesi, Akdamar Adası, Van Kalesi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayramda Van'ın ören yerlerine ziyaretçi akını - Son Dakika


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