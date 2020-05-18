BBP Genel Başkanı Destici: "Bir Türk yurdu olan Kırım'ın işgalini tanımadık ve tanımayacağız" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Bir Türk yurdu olan Kırım'ın işgalini tanımadık ve tanımayacağız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir Türk yurdu olan Kırım'ın işgalini tanımadık ve tanımayacağız" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir Türk yurdu olan Kırım'ın işgalini tanımadık ve tanımayacağız" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar sürgünü nedeniyle yayınladığı mesajda yeryüzündeki bütün Türkleri işgal altındaki tüm Türk yurtlarının bağımsızlığına kavuşması için birlikte mücadele etmeye çağırdı. 18 Mayıs 1944'te sabaha karşı 03.00'de Kırım'da yaşayan Türklerin Stalin'in emriyle SSCB askerleri tarafından evlerinden alınarak, hayvan ve yük taşımakta kullanılan vagonlara bindirildiğini hatırlatan Destici, "2. Dünya Savaşı devam ediyordu. Bu nedenle sağlıklı erkekler cephede savaştıkları için neredeyse tamamı kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve savaşamayacak durumdaki hastalardan oluşan yüzbinlerce Kırım Türkü, vatandaşı oldukları, askerlik yaptıkları, topraklarını korudukları SSCB tarafından yine SSCB içerisinde Özbekistan, Kazakistan, Sibirya gibi çeşitli bölgelere dağıtıldılar. Yolculuk 20 günden fazla sürdü. 400 binin üzerinde kişinin bindirildiği trenlerde kötü şartlardan dolayı 200 bine yakın insanımız hayatını kaybetti. Sürgün sonrası ulaşılan bölgelerde de Kırım Türkleri köle gibi çalıştırıldılar. Pek çoğu yine içinde bulundukları ağır şartlar sebebiyle hayatlarını kaybettiler. Kırımlılar, vatanlarına ancak 1989'dan sonra dönmeye başlayabildiler. Kırım, 2014 yılında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Rusya tarafından işgal ve ilhak edildi. Kırım Türklerinin lideri, Kırım halkının ve tüm Türk milliyetçilerinin bayrak ismi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım'a girişi yasaklandı" dedi.

"Kırım'da 1944 yılında 20. yüzyılın en büyük katliamlarından biri yaşandı"

Bugün halen Kırım'da Türklerin üzerindeki baskıların sürdüğünü belirten Destici, "Kırım'da 1944 yılında 20. yüzyılın en büyük katliamlarından biri yaşandı. Bugün tüm dünya tarafından artık bütün ayrıntıları bilinen ve 'soykırım' dışında hiçbir kavramın tarif etmediği yaşananların acıları hiç dinmedi. Yaşananların üzerinde artık hiçbir örtü kalmamasına rağmen tüm dünya, katliamlara, soykırıma, yine öldürülen Türkler olduğu için sessiz kaldı. 1944 yılında yaşanan 'Kırım Tatar Sürgünü' olarak tarihe geçen katliamın sebep olduğu mağduriyetler giderilemedi" şeklinde konuştu.

"O günün 'Sovyet aşıkları' ve bugünün 'yarım aydınları'"

Türkiye'nin 70'li yıllarında ve bugünlerde terörle mücadelesinde aslında hep birbirine benzer sahneleri izlediklerini vurgulayan Destici, "Türk milliyetçilerinin 'esir Türkler' kavramı ve özgürlük çığlığı, o günün 'Sovyet aşıkları' ve bugünün 'yarım aydınları'nın zannettiği gibi bir slogandan ibaret değildir. Kırımlı Türkler vatan topraklarında 100 yıldır yok edilmeye çalışılırken, katliamın failleri yüzlerinde hep 'komünizm, sosyalizm ve proletarya' maskesiyle cinayetlerini işlediler. En acısı içimizdeki bir takım hainler, onların bayraklarını sallamaya, itiraz edenlere saldırmaya, cinayetleri Türkiye'ye taşımaya yeltendiler. Türkiye'nin 70'li yıllarında, hatta bugün bile terörle mücadelemizde aslında hep birbirine benzer sahneleri izliyoruz" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, açıklamasına şöyle devam etti:

"1. Dünya Savaşı ve sonrası Anadolu'da, o günden bugüne Irak'ta, Suriye'de, Doğu Türkistan'da, SSCB topraklarının tümünde, Kıbrıs'ta, Balkanlar'da, Kırım'da, hatta ülkemizde yaşanan emperyalist destekli terör saldırılarında Türkler cinayetlere maruz kaldılar, maruz kalmaya devam ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti olarak tek tek her cinayetten dolayı kardeşlerimizi koruyamadığımız için, onlara el uzatamadığımız, onların sesini duyuramadığımız, cinayetlerin hesabını soramadığımız için bir vebal taşıdığımızı düşünüyorum. Büyük Birlik Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olma ülküsü üzerine verdiği mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm dünya Türklüğü için 'beklenen' olduğu, bunun bizim hem tarihi misyonumuz hem de görevimiz olduğu inancından asla vazgeçmedi, vazgeçmeyecek. Bir Kırım Türkü olan Gaspıralı İsmail'in 'Dilde, fikirde, işte birlik' cümlesi, tüm dünya Türkleri için, Türkiye için, Türk milliyetçileri ve Büyük Birlik Partisi için hem bir ülkü, hem bir çare hem de bir yol haritası oldu. Aynı inanç ve mesuliyet duygusuyla Kırım Sürgünü'nün 76. yılında kaybettiğimiz yüzbinlerce soydaşımızı ve bu vesileyle büyük Türk milliyetçisi ve aydını İsmail Gaspıralı'yı rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Yeryüzündeki bütün Türklere çağrıda bulunan Destici, "Bir Türk yurdu olan Kırım'ın işgalini tanımadık ve tanımayacağız. Yeryüzündeki bütün Türkler'i, Türk devletlerini, Doğu Türkistan'dan Kırım'a işgal altındaki tüm Türk yurtlarının bağımsızlığına kavuşması için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" dedi. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Kırım, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 12:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'Bir Türk yurdu olan Kırım'ın işgalini tanımadık ve tanımayacağız' - Son Dakika

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