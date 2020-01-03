BBP Genel Başkanı Destici'den Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara tepki Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara tepki Açıklaması

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik politikalarla ilgili, "Uygur Türklerinin yaşadığı tüm bölgelerde asimilasyon devam ediyor.

BBP Genel Başkanı Destici'den Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara tepki Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik politikalarla ilgili, "Uygur Türklerinin yaşadığı tüm bölgelerde asimilasyon devam ediyor. İnançlarını yaşamalarına müsaade edilmiyor." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Destici, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi ziyaretinde yaptığı konuşmada, 1949 yılından bu tarafa Doğu Türkistan'da işgalin ve Çin'in zulmünün devam ettiğini söyledi.

Destici, Doğu Türkistan'da 35 milyon Uygur Türkü'ne Çin tarafından Türklüğünü ve Müslümanlığını unutması için soykırım uygulandığını belirtti.

Milyonlarca Uygur Türkü'nün Çin'in değişik bölgelerine götürülerek asimilasyona maruz bırakıldığını vurgulayan Destici, "Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporları açık. Çin'de zulmün tüm yönleriyle devam ettiği acı bir gerçek. Kamplarda değil, Uygur Türklerinin yaşadığı tüm bölgelerde asimilasyon devam ediyor. İnançlarını yaşamalarına müsaade edilmiyor. Bunları yaşamak isteyenler de terörist ilan edilerek ölüme ya da hapse mahkum ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Çin ne pahasına olursa olsun buradan vazgeçmek istemiyor"

Destici, Çin'in, Doğu Türkistan bölgesinde ısrarla zulüm ve soykırım yapmadığını dile getirdiğini, bu söylemine rağmen o bölgelerde inceleme yapılmasına bile izin vermediğini aktardı.

"Çünkü o bölgede neyle karşılaşacağımızı onlar bizden daha iyi biliyor." diyen Destici, Çin dışında yaşayan Uygur Türklerine de terörist iftirası atıldığının altını çizdi.

Destici, sosyal medya aracılığıyla bile o bölgede yaşayan insanlarla iletişime geçilemediğini belirtti.

Doğu Türkistan topraklarının çok değerli yeraltı zenginliğine sahip olduğunu belirten Destici, "Enerji kaynaklarının çok yüksek olduğu bir bölge. Çin, ne pahasına olursa olsun buradan vazgeçmek istemiyor. O yüzden her türlü zulmü burada gerçekleştiriyor." dedi.

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, ziyaretin anısına Destici'ye Doğu Türkistan bayrağı hediye etti.

Büyük Birlik Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Destici, Doğu Türkistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de uçağın motoruna uğur için bozuk para atan yolcuya 17 bin 200 dolar para cezası verildi
Kasim Süleymani'nin öldürülmesine Çin'den ilk yorum! ABD'ye çağrı yaptılar Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım Kemal Kılıçdaroğlu: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da yeni sorunların başlangıcı olabilir

Son Dakika Haberleri
22:19 3. Dünya Savaşı İhtimali Tüm Dünyada Caps Konusu Oldu İşte 14 İngilizce Memes - Son Dakika Haber
22:17 Paris'te bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
22:12 Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika Haber
22:10 Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 5 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika Haber
21:58 Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kani'den ABD'ye tehdit: Amerikalıların cesetlerini görmek için biraz sabırlı olun - Son Dakika Haber
20:27 Karamollaoğlu'ndan Süleymani mesajı: Hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladım - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 22:23:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici'den Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]