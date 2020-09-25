BBP Genel Başkanı Destici'den Günyüzü ve Polatlı'ya müjdeli haber - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici'den Günyüzü ve Polatlı'ya müjdeli haber

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşerek, Eskişehir, Günyüzü, Sivrihisar ve Polatlı'yı yakından ilgilendiren Gökpınar Barajı ve Sakarya Irmağındaki çalışmaların gelecek sulama sezonuna...

BBP Genel Başkanı Destici'den Günyüzü ve Polatlı'ya müjdeli haber, System.String[]

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşerek, Eskişehir, Günyüzü, Sivrihisar ve Polatlı'yı yakından ilgilendiren Gökpınar Barajı ve Sakarya Irmağındaki çalışmaların gelecek sulama sezonuna yetiştirilmesinin sözünü aldı ve bölgemize ilgilerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanına ve Tarım Bakanına teşekkür etti.

Günyüzü ve Polatlı'nın içme ve sulama suyu ihtiyacına katkı sağlayacak Gökpınar Barajı'nın tamamlanması, Sakarya Irmağı'nın kuruyan bölgelerinde menderesler ve doğal göletler oluşturulması ve Porsuk çayı hususları başta olmak üzere bölgenin tarım, su ve hayvancılıkla ilgili temel ve güncel meselelerinin çözümü adına görüşmeler yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, projelerinin önümüzdeki yıl tamamlanabilmesi için yeni çalışmaların bugünlerde başlayacağını Gökpınar barajı gibi devam eden projelere kaynak aktarılarak hız kazandırılacağını belirtti. Kendisi de çiftçi olan Destici, bahçesinde yetiştirmiş olduğu sebze ve meyveleri Bakan Pakdemirli'ye görüşmelerinin ardından hediye etti.

"Devletimizle milletimizin arasındaki köprü"

Gerçekleştirilen görüşmelerden memnuniyet duyan Günyüzü Ziraat Odası Başkanı Aytekin Özkara ve Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, yaptıkları ortak açıklamada, şu cümlelere yer verildi:

"Günyüzü Ziraat Odası Başkanlığı'nın önderliğinde Polatlı Ziraat Odasıyla geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici ile bir araya geldik. Bölgemizde tarımda yaşanan sıkıntıları, Sakarya Nehri'nin kuruması ile ilgili Gökpınar Barajı'nın yapımının hızlanması, Sakarya Nehri'ndeki eski yatakların açılıp suyun havzada tutulması ile ilgili görüşlerimizi Genel Başkanımız Mustafa Destici'ye ilettik. Kendileri sağ olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Tarım Bakanımız ile görüşerek bizlere yardımcı oldu. Devletimizle milletimizin arasındaki köprü görevini yürütmeye devam ediyor. Genel Başkanımız ve Ankara Milletvekilimiz Mustafa Destici'ye teşekkür ederiz." - ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici'den Günyüzü ve Polatlı'ya müjdeli haber
BBP Genel Başkanı Destici'den Günyüzü ve Polatlı'ya müjdeli haber

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Polatlı, Günyüzü, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den Günyüzü ve Polatlı'ya müjdeli haber - Son Dakika


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