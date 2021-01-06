BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

06.01.2021 15:09
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, SMA'lı çocukların tedavilerine ilişkin "Bunlar siyasetçilerin, komedyenlerin yapacağı tartışmalar değil. Bunu iç siyaset ve istismar malzemesi yapmayalım." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, SMA'lı çocukların tedavilerine ilişkin "Bunlar siyasetçilerin, komedyenlerin yapacağı tartışmalar değil. Bunu iç siyaset ve istismar malzemesi yapmayalım." dedi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Destici, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin Türkiye'de de hızlı ve korkutucu yükselişle devam ettiğini söyledi. Kısıtlamalar ve alınan tedbirlerle vaka sayısı, ölüm oranları ve ağır hasta sayısında yaşanan düşüşün, herkesi memnun ettiğini vurgulan Destici, "Lakin bu, durumun vahametini ortadan kaldırmıyor. Dünya üzerinde tespit edilen koronavirüs vakası 86 milyonu geçmiş vaziyette. Koronavirüs nedenli ölümler, 1 milyon 860'i aştı." ifadesini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır temennisinde bulunan Destici, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini hatırlattı. Destici, gerekli görüldüğü hallerde yeni kısıtlamalara gidilebileceğine dikkati çekerek, "Bu kısıtlamalardan olumsuz etkilenen vatandaşlarımız var, esnafımız var. Kısa çalışma ödeneği ile hayatını devam ettirmeye çalışan yüz binlerce vatandaşımız var. Onlar için yeni destek paketleri açıklanmalı ve süratle uygulamaya konulmalıdır." diye konuştu.

Bütün siyasi partilerin ve vakıfların da bu süreçte elini taşın altına koymasını isteyen Destici, "Kasasında trilyonlarca para olan siyasi partiler, vakıflar ve sivil toplum örgütleri var. Bugün bu parayı yardımlaşma ve dayanışma için işini kaybeden ve evine rızkını götüremeyecek duruma gelmiş, kepenk indirmek zorunda kalan esnafa dağıtmayacaksınız da ne zaman dağıtacaksınız?" diye sordu.

"Aşı karşıtı söylemlerin bilimsel değeri yok"

Destici, aşı karşıtı değerlendirmelere de tepki göstererek "Aşı ile ilgili dünyada ve ülkemizde mesafeler alınmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Lakin nadir de olsa aşı karşıtı söylemlerin herhangi bir bilimsel değeri olmadığı ve bu hastalıkla mücadelede bir zaaf oluşturmaması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Aşı karşıtı propagandalara itibar edilmemesini isteyen Destici, aşının tüm insanlığa ulaştırılması için çalışmaların yapılması gerektiğini aktardı.

Mustafa Destici, eski bakanlardan CHP'li Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakim" ile ilgili sözlerine tepki göstererek "Bu açıklamalara yönelik 'tuhaf' kelimesini nezaketen kullanıyorum. İlkel, hadsiz ve alçakça yapılmış bir açıklamadır." dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesine ilişkin sözlerini de eleştiren Destici, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hiçbir şey, darbeleri meşru ya da mazur kılamaz, darbelerin kılıfı yapılamaz. Hele bunu eski Genelkurmay Başkanı hiç söyleyemez, söylememelidir. Darbeler gerekçeleri ne olursa olsun insanlık suçudur. Ayrıca açıklamalarında bugünkü iktidara 'erken seçim çağrısı' görüyoruz. Bu iki cümleyi birlikte değerlendirdiğimizde aba altından gösterilen sopayı da fark edebiliyoruz. 'Erken seçime gitmezsen Adnan Menderes'in başına gelenleri yaşarsın.' Bu açık net bir tehdit. Bunu hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Hukuk ivedilikle görevini yapmalı. İlker Başbuğ da toplumdan, milletten, Cumhurbaşkanından, TBMM ve o dönemin mağdurlarının ailelerinden özür dilemelidir."

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne yapılan atama

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesine atadığı rektör üzerinden süren tartışmalara da değinerek "Üniversiteler milletindir, milletin gözbebeğidir. Hele Boğaziçi gibi üst düzey üniversitelerimiz bizim için daha mühimdir. Üniversiteler hiçbir zümrenin, azınlığın, elitin, ideolojinin, teşkilatın değil, devletindir milletindir." şeklinde konuştu.

Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katılmasına tepki gösteren Destici, "Söyleyecekse fikrini bir basın toplantısı ile dile getirebilir. MLKP'lilerle, TİKKO'cularla, DHKP-C'lilerle ve PKK'lılarla omuz omuza geleceksin, halay çekerek terörist marşlar söyleyeceksin, katil polis sloganları atacaksın, devletin polisi de bunu seyretsin öyle mi? Yok öyle yağma. Gereği neyse yapılır." ifadelerini kullandı.

"SMA hastası çocukları iç siyaset malzemesi yapmayalım"

Destici, SMA hastası çocuklara ilişkin tartışmalara ilişkin şunları söyledi:

"SMA'lı çocuklarımız ve aileleri üzerinden bir gündem oluşturuldu. Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, Sağlık Bakanımızın girişimleri ile bir SMA Bilim Kurulu oluşturuldu. Bu bilim kurulunun belirlediği tedavi alması gereken her SMA hastası çocuğumuz, tedavisini ve ilacını aldı. Bu ailelerin 25 kadarı kampanyalara girişmiş vaziyette. Gelin bu kampanyaları hep birlikte bitirelim, tedavi kısmını hekimlerimize bırakalım. Bunlar siyasetçilerin, komedyenlerin yapacağı tartışmalar değil. Bunu iç siyaset ve istismar malzemesi yapmayalım."

Destici, basın toplantısında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) borçlu olan gençlerin sorunlarının çözülmesini istedi. Ana paranın gecikme ve faiz uygulamaksızın 24 aya bölünmesini öneren Destici, gerekmesi halinde partisinin bu konuda kanun teklifi de vereceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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