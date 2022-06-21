BBP Genel Başkanı Destici, Akdamar Adası'nı gezdi - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Akdamar Adası'nı gezdi

21.06.2022 12:01

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

Destici, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini, herkesin ortak temennisinin huzur ve barış olduğunu söyledi.

Kente 2011 yılında yaşanan depremde geldiğini, sonrasında da şehri birkaç kez ziyaret ettiğini anlatan Destici, caddeleri, parkları ve dinlenme alanlarıyla kentin güzelleştiğini, önemli yatırımlar yapıldığını belirtti.

İstihdama yönelik yatırımların artırılması gerektiğini dile getiren Destici, "Tarım ve hayvancılık yapanların daha fazla destek beklentileri var. Bunları devletimiz veriyor ama bazı kalemlerde bunların artırılması gerektiğini ifade ettim. Biz BBP olarak vatandaşlarımızın Kürt'ü, Türkmen'i, Arap'ı, Çerkez'i hep birlikte barış ve huzur içinde yaşamasını arzu ediyoruz, doğdukları yerde doysunlar istiyoruz." dedi.

Anadolu şehirlerini ziyarete başladığı 10 aylık sürede Van'ın 73. il olduğunu ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"81 ilimizi tamamlayıncaya kadar devam edeceğiz. Anadolu insanı birlik, beraberlik, kardeşlik istiyor. Terör, şiddet istemiyor, tabii bunun yanında iş ve daha güzel bir eğitim istiyor. Bu topraklar kadim topraklar. Akdamar Adası'ndayız. Akdamar Kilisesi'ni de gezdik. Biz Müslüman Türk milleti olarak hoşgörülü bir milletiz. Dinlere inançlara, etnik kökenlere saygılı bir milletiz. Bu kiliseyi devletimiz restore etti. Gitseniz Ermenistan'a bunu göremezsiniz. Bırakın bir Türk ya da İslam eserini onarmayı, restore etmeyi, tam tersine yok etme peşindeler ve oraya Türk'e, Müslüman'a, İslam'a ait hiçbir şey bırakmamak için mücadele ediyorlar. Bunu yapmaya devam ediyorlar ama konuştuklarında da sanki onlar insana, dinlere, inançlara saygılı gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Bu böyle değil. Biz kendimize yakışanı yapıyoruz. Kültürümüz, inancımız bunu gerektiriyor."

Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde insanların bu coğrafyada huzur ve barış içinde yaşadığını anlatan Destici, şunları söyledi:

"Osmanlı padişahları da Selçuklular da burada farklı inançlara hoşgörülü olmuşlar onları zenginlik olarak görmüşler aynı zamanda dinlerini daha iyi yaşamaları, hayatlarını sürdürmeleri için her türlü desteği vermişler. O dönemde insanlar bunu yaparken bu dönemin Ermenileri ya da farklı dine mensup olanlar, sanki o dönemlerde Türkler, Müslümanlar, Selçuklular, Osmanlılar bunlara zulmetmişler, yok etmek için mücadele etmişler gibi bir hava oluşturuyorlar. Öyle olsaydı o zaman burada ne kilise ne de farklı dine mensup bir insan kalırdı ama bizim anlayışımız sevgiye hoşgörüye dayanıyor ve bunu devam ettireceğiz. Bu topraklarda bu devlete, bu ülkeye, bu millete ihanet etmedikleri sürece her türlü etnik kökenin, her türlü anlayışın, inancın özgürce yaşamasına müsaade ettik ve etmeye devam edeceğiz."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüzyıllardır var olan hoşgörü geleneğini Akdamar Adası'nda da sürdürdüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duyduğuna dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"Bu milletin bir evladı olarak gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Anadolu coğrafyasında hangi etnik kökene, mezhebi anlayışa sahip olursa olsun birlikte yaşamak için büyük gayret göstereceğiz. Yeter ki ihanet, terör ve şiddet olmasın. Her insan fikrini açıkça ifade edebilir. Herkes siyasi parti kurabilir, vatandaşlarımız istediği partiye oy verebilir. Vatandaşların tercihlerine saygılıyız. Burada da ölçümüz terör ve şiddettir. Terör örgütünün partisi olmaz, buna dünyanın hiçbir yerinde müsaade edilmez."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, Akdamar Adası'nı gezdi - Son Dakika

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