Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi - Son Dakika
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Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi

31.05.2022 19:59

İstanbul Bebek'te çırılçıplak şekilde güneşlenen Mahmut Ç. ihbar sonrası gözaltına alındı. Şizofreni hastası olduğu anlaşılan Mahmut Ç.'nin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınması talep edildi.

Bebek'te çıplak vaziyette güneşlenirken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kimliği tespit edilen Mahmut Ç., bugün gözaltına alındı. Mahmut Ç., emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mahmut Ç. hakkında kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama suçlarından 6 ayrı suç kaydı olduğu bildirildi.

ŞİZOFRENİ HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ

Savcılık, ifadesini aldığı şüpheli Mahmut Ç.'yi, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Beşiktaş ilçesi, Bebek sahilinde 30 Mayıs 2022 tarihinde bank üzerinde tamamen çıplak vaziyette bulunan M.Ç. adlı şüpheli hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü raporu doğrultusunda, şüphelide şizofreni tipi akıl hastalığının bulunduğu belirtilmektedir.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVKİ İSTENDİ

CMK'nın 74. maddesi uyarınca Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden talepte bulunulmuştur."

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CİNSEL İLİŞKİYE GİREN ÇİFT HAKKINDA DA İŞLEM BAŞLATILDI

Öte yandan, Beşiktaş Bebek sahilinde 'hayasızca harekette bulunmak' suçundan haklarında işlem başlatılan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Beşiktaş ilçesi, Bebek sahilinde 30/05/2022 tarihinde Ö.K. ve C.M.K. isimli kişilerin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmesi üzerine şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapor doğrultusunda bayan şahıs C.M.K.'nın kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunması nedeniyle şüpheli Ö.K. hakkında 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından soruşturma yapılmış, şüpheli Ö.K. tutuklanma talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir. Ayrıca bayan şahıs C.M.K. hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan soruşturma başlatılmış olup şüpheli hakkında CMK'nın 74. madde kapsamında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınması hususunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden karar talep edilmiştir."

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Kaynak: ANKA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, şizofreni, İstanbul, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebek'te çırılçıplak güneşlenen kişinin şizofreni hastası olduğu tespit edildi - Son Dakika


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