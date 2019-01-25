Son Dakika Haberleri: Belçika'dan Venezuela Açıklaması

Belçika'dan Venezuela Açıklaması

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Venezuela'da bir sonraki adım güvenilir seçimlerin yapılabilmesi için barışçıl siyasi bir süreç olmalı." dedi.

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BİRLEŞMİŞ Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, " Venezuela'da bir sonraki adım güvenilir seçimlerin yapılabilmesi için barışçıl siyasi bir süreç olmalı." dedi.

Reynders, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Belçika'nın seçimle gelen Venezuela Ulusal Meclisi'ne destek verdiğini söyledi.

Taraflara diyalog çağrısı yapan Reynders, "Venezuela'da bir sonraki adım güvenilir seçimlerin yapılabilmesi için barışçıl siyasi bir süreç olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Mecliste, Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

Trump yönetimi, başta bu talebi kabul etmeyerek ABD Büyükelçiliğinin açık tutulacağını açıklamış ancak dün personel sayısının güvenlik sebebiyle azaltılacağını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:51 Kaynak: AA

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