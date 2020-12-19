Belçika Temsilciler Meclisi'nden Azerbaycan ve Türkiye karşıtı karar - Son Dakika
BBC

Belçika Temsilciler Meclisi'nden Azerbaycan ve Türkiye karşıtı karar

19.12.2020 01:22
Belçika Temsilciler Meclisi'nden Azerbaycan ve Türkiye karşıtı karar, System.String[]

Belçika Temsilciler Meclisi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'ı kınayan bir karar tasarısını kabul etti.

Belçika Temsilciler Meclisi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'ı kınayan bir karar tasarısını kabul etti.

Meclis, Türkiye'ye de, "bölgede istikrarı bozucu müdahalelerine son vermesi" çağrısında bulundu.

Türkiye ise Belçikalı parlamenterlerin oy birliğiyle aldığı bu kararı tepkiyle karşıladı.

Belçika Federal Meclisi'ndeki tüm siyasi partilerin ortaklaşa hazırladığı karar tasarısında, "Azebaycan'ın Karabağ'daki yeni düşmanlıklarının kınandığı" belirtildi.

Oybirliğiyle kabul edilen tasarıda Belçika hükümetine, savaştan etkilenen Ermeni nüfusa yardım etmek, savaş suçlarını izlemek ve ateşkesi korumak için bir dizi önlem alma çağrısında bulunuldu.

Belçikalı milletvekilleri, Dağlık Karabağ'ın sınırları ile halkın kendi kaderini tayin hakkına saygı gösteren bir barış anlaşmasının müzakere edilmesini de istedi.

Tasarıda, "Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda oynadığı olumsuz role" de vurgu yapıldı. Ankara hükümetinin, "bölgedeki istikrarı bozucu askeri müdahalelerinin sona erdirilmesi" istendi.

Belçika Ermenileri Komitesi, meclisin kararından duyulan memnuniyeti dile getirerek, milletvekillerine teşekkür etti.

Dışişleri: Ne tarihi ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika Temsilciler Meclisi'nin kararının, "ne tarihi ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını" söyledi.

Aksoy, yaptığı açıklamada, Belçika Meclisi'ni, ön yargılı davranmak ve tek yönlü Ermeni söylemlerine alet olmakla suçlayarak, şunları keydetti:

"Sözkonusu karar, Türkiye-Belçika ilişkilerine katkı yapmayacağı gibi, bölgede barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara da hizmet etmeyecektir. Bu tür kararlar ayrıca, Ermenistan'ın gerçekleri kabullenme sürecini geciktirerek, üzerine düşen sorumlulukları üstlenmekten kaçmaya teşvik etmektedir."

Aksoy, 1915'te Ermenilerin maruz kaldığı sürgün ve ölümlere atıfta bulunulan kararın da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) başta olmak üzere, hukukun temel ilkelerine de aykırı olduğunu söyledi:

"Öte yandan, Belçika Temsilciler Meclisinde aynı gün kabul edilen 9 Aralık tarihinin soykırımların kurbanlarını anma günü olarak ilan edilmesine dair kararda 1915 olaylarına yapılan atıf, AİHM kararları başta olmak üzere hukukun temel ilkelerine de aykırıdır."

Belçika Temsilciler Meclisi'nden Azerbaycan ve Türkiye karşıtı karar

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Son Dakika Dünya Belçika Temsilciler Meclisi'nden Azerbaycan ve Türkiye karşıtı karar - Son Dakika Dünya

BBC

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