Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Kahramanmaraş Afşin ilçesinde bir kişi belediye önünde kendini yaktı
Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi belediye hizmet binası önünde meydana geldi. Belediye binasının önüne gelen 5 çocuk babası Nuh M., cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etti. Nuh M. gözyaşlarıyla kimsenin kendisini dinlemediğini söyledi.
Ardından üzerine yanıcı madde döken Nuh M., bir anda kendisini ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler duruma müdahale ederek alevleri söndürdü.
Vücudunda yanıklar oluşan Nuh M., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin süren şahıs Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
