Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Haberin Videosunu İzleyin
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
05.12.2025 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Haber Videosu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, belediye binası önüne gelen 5 çocuk babası bir şahıs, cep telefonundan açtığı canlı yayında gözyaşları içinde darbedildiğini ve şikâyetlerinin dikkate alınmadığını söyleyerek üzerine yanıcı madde döküp kendini ateşe verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş Afşin ilçesinde bir kişi belediye önünde kendini yaktı

CANLI YAYIN AÇTI, GÖZYAŞLARIYLA "KİMSE DİNLEMİYOR" DEDİ

Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi belediye hizmet binası önünde meydana geldi. Belediye binasının önüne gelen 5 çocuk babası Nuh M., cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etti. Nuh M. gözyaşlarıyla kimsenin kendisini dinlemediğini söyledi.

Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Ardından üzerine yanıcı madde döken Nuh M., bir anda kendisini ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler duruma müdahale ederek alevleri söndürdü.

Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Vücudunda yanıklar oluşan Nuh M., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin süren şahıs Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Sosyal Medya, Çocuk, Afşin, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hakan as Hakan as :
    Türkiye yüz yılı son sürat devam ediyor 131 32 Yanıtla
  • Gakko 23 Gakko 23:
    şimdi dinlerler lakin iş işten geçti yazık o sorumsuz memurlar ve bürokrasiye 129 4 Yanıtla
    Mehmet Alsa Mehmet Alsa:
    bunlar böyle kardeşim 58 1
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Yazık acı ve vahim bi durum ki toplum olarak çürüyoruz hem ahlaki hem manevi madi olarakta tivilerde lüks şafataf ahlaksızlık buna bi dur denmesi kazım at gözüyle bi yere odaklanmışız inanın herşey elimizden gidecek ve toparlanmasıda mümkün olmayacak tahminim 77 1 Yanıtla
  • Matek Matek Matek Matek:
    Sorumluları en ağır şekilde cezalandırılmalı adamcağız çaresiz kalmış çaresiz bırakılmış çok üzücü. 69 0 Yanıtla
  • Seyfi Biçici Seyfi Biçici:
    Olay daha da vahim 6 aylık iş cıkıyor işi oldugu için başka gün gidiyor yerine başkasını alıyorlar konuşmaya gidiyor ama darp raporu da var dayak yiyor şeker hastasıyım evim kira 5 çocuğum var diyor dayanamıyor 2 gün süre veriyor bana yardım edin diye edilmeyince kendini yakıyor malesef 66 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’ye gelen dilekçelere bakın Tatil olmasını istedikleri ay ilginç TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
“Emeklilik kalksın“ diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan "Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
Babası öldü, annesi terk etti, amcası kümese attı Adnan için gereken yapıldı Babası öldü, annesi terk etti, amcası kümese attı! Adnan için gereken yapıldı
11. Yargı Paketi komisyondan geçti Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok 11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok
Barzani yönetiminden Bahçeli’ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı Barzani yönetiminden Bahçeli'ye yönelik sözler için geri adım: Maksadını aşan yorumlar yapıldı
Dünyada kaos hakimken en güvenli beş ülkede hayat nasıl Dünyada kaos hakimken en güvenli beş ülkede hayat nasıl?
DEM Parti’den İmralı tutanaklarına tepki: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmış DEM Parti'den İmralı tutanaklarına tepki: Parça parça, eksik ve öznel yorumlarla aktarılmış
Fenomenin korkunç sonu: Kask takmadı, başı gövdesinden ayrıldı Fenomenin korkunç sonu: Kask takmadı, başı gövdesinden ayrıldı
Kadın sürücüye dehşeti yaşatan maganda yakalandı Kadın sürücüye dehşeti yaşatan maganda yakalandı
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü
Beren Saat’in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL’lik seyyanen zam teklifi geri çekildi Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

22:04
Galatasaray, Samsunspor’un 3 aylık yenilmezlik serisini uzatma anlarında bitirdi
Galatasaray, Samsunspor'un 3 aylık yenilmezlik serisini uzatma anlarında bitirdi
22:03
A Milli Takımımızın Dünya Kupası’na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu
21:23
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!
21:09
Türkiye korkusu İsrail Meclisi’ne taşındı Batı’ya “Durdurun“ diye yalvardı
Türkiye korkusu İsrail Meclisi'ne taşındı! Batı'ya "Durdurun" diye yalvardı
20:41
Donald Trump, FIFA’dan Barış Ödülü aldı
Donald Trump, FIFA'dan Barış Ödülü aldı
20:12
Fişini çektiler Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı
19:03
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis’e sunuldu İmplant tedavisi ücretsiz oluyor
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor
18:47
Yürekleri ısıtan görüntüler Otobüs şoförü yaptığıyla alkış aldı
Yürekleri ısıtan görüntüler! Otobüs şoförü yaptığıyla alkış aldı
18:42
Boşanma krizi Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu
18:37
ABD, Gazze’de Türk askeri görmek istiyor Netanyahu’ya da tavsiyeleri var
ABD, Gazze’de Türk askeri görmek istiyor! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var
17:59
Adliye soygununda sır perdesi aralandı Silahları bakın neden çalmış
Adliye soygununda sır perdesi aralandı! Silahları bakın neden çalmış
17:09
Talep kabul edildi, Rojin’in telefonu incelenmek üzere İspanya’ya gidiyor
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2025 01:38:33. #7.11#
SON DAKİKA: Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.