Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Seyfi Biçici:

Olay daha da vahim 6 aylık iş cıkıyor işi oldugu için başka gün gidiyor yerine başkasını alıyorlar konuşmaya gidiyor ama darp raporu da var dayak yiyor şeker hastasıyım evim kira 5 çocuğum var diyor dayanamıyor 2 gün süre veriyor bana yardım edin diye edilmeyince kendini yakıyor malesef