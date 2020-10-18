Bellona Kayseri yine kaybetti

Bellona Kayseri Basketbol ligdeki 4.maçını da kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı galibiyete hasret kaldı. Bu sezon 4 maça çıkan sarı kırmızılılar 4 kez yenilgi aldı. Ligin 4.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'a 13 sayı farkla 83-70 mağlup olan Bellona Kayseri Basketbol, bir an önce toparlanarak eski günlerine dönmek istiyor.

İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray maçlarını da kaybeden Sarı-Kırmızılılar ligin 5.haftasında sahasında Nesibe Aydın basketbol takımını konuk edecek. - KAYSERİ