Motorine 2 lira 92 kuruş indirim geldi - Son Dakika

Motorine 2 lira 92 kuruş indirim geldi

Son Güncelleme: 07.10.2023 00:18

Gece yarısı itibarıyla motorinin litresi 2 lira 92 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından motorinin litresi 37 lira seviyelerine düştü.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Dün 2 lira 10 kuruş, bugün ise 1 lira 17 kuruş benzine indirim gelmesinin ardından bu kez de motorine büyük bir indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 2 lira 92 kuruş ucuzladı.

İSTANBUL'DA 37 LİRA SEVİYELERİNE İNDİ

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 28 kuruşa, Ankara'da 37 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 5 kuruşa düştü. Benzinin litresi ise şehre göre 33-34 lira seviyelerinde bulunuyor.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimler öncesi benzinin litresi 19 lira seviyelerinde, motorin litre fiyatı ise 18 lira seviyelerindeydi. 4 aylık sürede akaryakıt fiyatları 2 kattan fazla arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Enerji Motorine 2 lira 92 kuruş indirim geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine 2 lira 92 kuruş indirim geldi - Son Dakika
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