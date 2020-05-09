Berberlerden Gürkan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
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Berberlerden Gürkan'a teşekkür ziyareti

6 saat önce

Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş beraberinde bazı oda yöneticileri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Berberlerden Gürkan'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş beraberinde bazı oda yöneticileri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de katıldı.


Ziyaret sırasında konuşan Berberler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, tüm dünya ile birlikte ülkemizde ve ilimizde de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında iş yerlerinin bir süre kapalı kaldığını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın bu süre içerisinde kendilerine çok yardımcı olduğunu söyledi.


Toptaş, "Yaklaşık 50 gündür iş yerlerimizin kapalı olması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadık. Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın bir açıklamasıyla 11 Mayıs'tan itibaren üyelerimiz tekrar işlerinin başına geçecekler. Ancak geçen bu 50 günlük süre içerisinde bize yaptıkları desteklerden dolayı bütün camiam adına öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman telefon açsak ve sıkıntımızın olduğunu söylesek bizleri hemen Belediyeye davet etti, işte gıda desteği olsun, maske desteği olsun ve daha söylenecek birçok şey var sağ olsunlar berberler, kuaförler ve güzellik salonları camiasına çok büyük bir destek verdi. Bugün de buraya geliş amacımız Sayın Başkanımıza teşekkür içindi. Kendileri bugüne kadar bizlere yardımcı oldular olmaya da devam ediyorlar. Buraya geldiğimizde de bizim için sürpriz oldu bizlere dezenfektan hazırlatmışlar, huzurlarınızda bir kez daha camiam ve ekibim adına teşekkür ediyorum" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Yapmış olduğumuz çalışmalarda Malatya'yı bir bütün olarak değerlendiriyor ve her kesim ve kesitten insanlarımıza ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Hakikaten Malatya 24 Ocak'ta bir deprem yaşadı. Depremin kriz yönetimini oluşturup, depremi en az hasarla atlatma gayreti ve çabası içerisinde, o deprem felaketini üzerimizden atmaya çalışırken pandemi diye tabir ettiğimiz salgın virüsle de karşı karşıya kaldık. Bundan bütün dünya etkilendiği gibi ülkemizde etkilendi. Bu salgından dolayı hepimizin üzerine düşen sorumluluklarımız vardı. Devletimizin Yüksek Sağlık Şurasının ve yerelde Pandemi Kurullarının veya İl Hıfzısıhha Kurullarının almış oldukları kararları yerelde azami titizlikle uygulamaya çalıştık. Bu uygulamalar sonucunda Malatya; gerek deprem krizini yönetme, gerekse pandemi krizini yönetme noktasında çok güzel bir rol model örnek verdi. Dikkat ederseniz pandemi ile ilgili yapılan, alınan kararların uygulanması ve şehre teşmil edilmesi ve şehre teşmil edilirken de özellikle karantina olsun, izolasyon olsun, hijyenik koşullara uyma noktasında, ayrıca şehrin ihtiyaçları noktasında Belediyemiz büyük gayret ve çaba gösterdi. Berberler Odası Başkanımızın da ifade ettikleri gibi bu süre içerisinde sadece berberlerimiz, kuaför ve güzellik salonlarımız değil bütün esnaflarımıza yönelik dezenfekte çalışmaları yaptık. Şehrimizde yaşayan ve şehrimizden gelip geçen herkese; taksici esnaflarımıza, minibüsçü esnaflarımıza, toplu taşıma araçlarından, toplu alanlardan, pazar yerlerinden bütün sivil toplum kuruluşlarına gerek maske dağıtımı noktasında gerekse hijyenik dezenfekte çalışmaları noktasında Belediyemiz büyük gayret ve çaba göstermiştir. Bu çabayı gösteren Belediye çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Pazartesi gününden itibaren de berberlerimiz, kuaförlerimiz, güzellik salonlarımız tekrar açılacak ve işlerine başlayacaklar. Kapalı oldukları süre içerisinde bizler gerek gıda destekleri, gerek alış veriş çekleriyle olsun ve gerekse diğer maske ve dezenfektasyon noktasında olsun elimizden geldiğince berberimizin yanısıra tüm esnaflarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Şu anda da devam ediyor bu çalışmalar hala. Berberlerimizin 11 Mayıs itibariyle iş yerlerinin açılacak olması nedeniyle de çam sakızı çoban armağanı tüm berberlerimize arkadaşlarımız dezenfektan hazırlamışlar. Gerek berber ve kuaförlerimizin ve gerekse buraya gelen vatandaşların kullanması için dezenfektan ve maskeleri oda başkanımıza teslim ediyoruz. Umuyorum ki kendileri de bu hassasiyeti iş yerlerinde gösterirler" şeklinde konuştu.


AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, 11 Mayıs itibariyle iş yerlerinin açılmasının tüm camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Bu küresel bir salgın olmakla birlikte Türkiye bu süreci çok başarılı bir şekilde yönetti. Bu süreçteki vaka sayıları ve ölüm oranları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu sürecin ne kadar başarılı götürülmesi bakımından önemliydi. Gönül istiyordu ki hiçbir vatandaşımız hayatını kaybetmesin ama dünyadaki oralarına baktığımızda Türkiye almış olduğu tedbirlerle bu salgının üzerine ciddi anlamda gitti ve başarılı da oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte de gerek vaka ve gerekse ölüm oranlarını tek haneli sayılara düşürmüş olacağız. Gerçekten de ülkemizdeki birçok sektörde olduğu gibi berberler ve kuaförlerimiz de bu süreçte tüm esnaflarımız gibi etkilendiler. Bu sektörde çalışan esnaflarımız beden gücü ile çalışanlar. Dolayısıyla bu salgın nedeniyle yaşanan sokağa çıkma yasakları aynı zamanda alınan tedbirlerle bu iş yerlerinin kapatılması maddi ve manevi anlamda ciddi yordu ve yorgunluğu ve sıkıntıları giderme noktasında Hükumetimizin vermiş olduğu kredi destekleriyle, vergi ve prim borçlarının ötelenmesiyle ve gerekse yerelde Belediyelerimiz ki ben burda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten hem deprem hem de pandemi sürecinde sürekli esnaflarımızın yanında oldu. Genelde baktığımızda Belediyelerimizde bu süreçten olumsuz etkilenmelerine rağmen ellerindeki imkanları zorlayarak önce vatandaş, önce insan diyerek herkese yetişmeye çalıştılar. Bu kapsamda zor durumdaki berber, kuaför ve güzellik merkezi esnaflarımıza karınca kararınca yardımcı olmaya çalıştılar. Bu anlamda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 03:43 Kaynak: İHA


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