Beşiktaş efsaneleri ile Hatay protokolü maç yaptı

Hatay
'da 35'incisi gerçekleşen Erhan Aksay Futbol
Turnuvası'nın final maçı öncesi Beşiktaş
'ın efsanevi futbolcularıyla Hatay protokolü maç yaptı. Centilmence geçen mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Hatay'da her yıl düzenlenen Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nın bu yılki gösteri konuğu Beşiktaş'ın efsanevi futbolcuları Samet Aybaba
, Recep Çetin
, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut
, Zafer Öğer
, Metin Uzun
, Süleyman Oktay, Oktay Aydaz, Saffet İşler, Kubilay Erel, Mehmet Aksu
, Olcay Doğu, Abidin Özdemir, İskender
Köksal, Celal Gökhan Güldağ ve Aydın
Kahraman oldu. Beşiktaş efsanelerine ise rakip olan protokolde Hatay Valisi Rahmi Doğan
, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş
ve Defne
Belediyesi Başkanı İbrahim Güzel
yer aldı. Başlama vuruşuyla başlayan mücadelede Beşiktaş 2-0 öne geçti, Hatay protokolü daha sonra 3 gol atarak skoru 3-2'ye taşıdı. Mücadelenin son golü ise Beşiktaş'tan geldi. 30 dakikalık mücadelenin ardından maç 3-3 bitti.
Gecenin final maçında ise Defne Belediyespor ile Arsuz
Belediyespor karşılaştı. Defne Belediyespor mücadeleyi 2-1 kazanarak 35. Erhan Aksay Turnuvası'nın şampiyonu oldu. - HATAY