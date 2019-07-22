Son Dakika Haberleri: Beşiktaş efsaneleri ile Hatay protokolü maç yaptı
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş efsaneleri ile Hatay protokolü maç yaptı

11 dakika önce

Hatay'da 35'incisi gerçekleşen Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nın final maçı öncesi Beşiktaş'ın efsanevi futbolcularıyla Hatay protokolü maç yaptı.

Beşiktaş efsaneleri ile Hatay protokolü maç yaptı, System.String[]
Hatay'da 35'incisi gerçekleşen Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nın final maçı öncesi Beşiktaş'ın efsanevi futbolcularıyla Hatay protokolü maç yaptı. Centilmence geçen mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Hatay'da her yıl düzenlenen Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nın bu yılki gösteri konuğu Beşiktaş'ın efsanevi futbolcuları Samet Aybaba, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Zafer Öğer, Metin Uzun, Süleyman Oktay, Oktay Aydaz, Saffet İşler, Kubilay Erel, Mehmet Aksu, Olcay Doğu, Abidin Özdemir, İskender Köksal, Celal Gökhan Güldağ ve Aydın Kahraman oldu. Beşiktaş efsanelerine ise rakip olan protokolde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve Defne Belediyesi Başkanı İbrahim Güzel yer aldı. Başlama vuruşuyla başlayan mücadelede Beşiktaş 2-0 öne geçti, Hatay protokolü daha sonra 3 gol atarak skoru 3-2'ye taşıdı. Mücadelenin son golü ise Beşiktaş'tan geldi. 30 dakikalık mücadelenin ardından maç 3-3 bitti.

Gecenin final maçında ise Defne Belediyespor ile Arsuz Belediyespor karşılaştı. Defne Belediyespor mücadeleyi 2-1 kazanarak 35. Erhan Aksay Turnuvası'nın şampiyonu oldu. - HATAY
Beşiktaş, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dinamo Bükreş'in hocası Eugen Neagoe maç sırasında kalp krizi geçirdi! Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı satmama kararı aldı Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar'dan çok konuşulacak paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 22:48:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş efsaneleri ile Hatay protokolü maç yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]