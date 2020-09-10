Beşiktaş Futbol Akademisi'nin başına Mehmet Ekşi geçti - Son Dakika

Beşiktaş Futbol Akademisi'nin başına Mehmet Ekşi geçti

- Beşiktaş Futbol Akademisi'nin başına Mehmet Ekşi geçti Mehmet Ekşi: "Yüzyılın altyapısını oluşturacağız" Ahmet Nur Çebi: "Futbolda devir artık eskisi gibi değil" Sergen Yalçın: "Hem gençleri oynatan hem de yarışmacı bir takım olacağız" Beşiktaş Futbol Akademisi'nin başına Mehmet Ekşi geçti.

Beşiktaş Futbol Akademisi'nin başına Mehmet Ekşi geçti, System.String[]

- Beşiktaş Futbol Akademisi'nin başına Mehmet Ekşi geçti

Mehmet Ekşi: "Yüzyılın altyapısını oluşturacağız"

Ahmet Nur Çebi: "Futbolda devir artık eskisi gibi değil"

Sergen Yalçın: "Hem gençleri oynatan hem de yarışmacı bir takım olacağız"

İSTANBUL - Beşiktaş Futbol Akademisi'nin başına Mehmet Ekşi geçti. Ekşi için düzenlenen basın toplantısına Başkan Ahmet Nur Çebi, A Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Takım Sorumlusu Emre Kocadağ ve Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan katıldı.

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında ilk sözü Başkan Ahmet Nur Çebi aldı. Mehmet Ekşi'yi siyah-beyazlı camianın yakından tanıdığını belirten Çebi, "Kaptanımız, değerli oyuncumuz, futbolculuk döneminde ve daha sonra Beşiktaş'a verdiği hizmetler herkesin malumudur. Kendisiyle bir yola çıktık. Umuyorum uzun yıllar birlikte çalışacağız. Sergen hocamızın da kendisiyle ilgili pozitif, samimi duyguları bu konuda bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Türk futbolunun ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içinde olduğunu sürekli belirtiyorum. Ligdeki her kulübün ekonomik olarak sıkıntıları büyük ve büyümeye devam ediyor. Altyapıdan sağlayacağımız futbolcu miktarını çoğaltarak onların satışlarından gelecek gelirlerinden faydalanmak, kulübümüzün ekonomisi açısından elzem olmuştur. Başka çıkış yolu yoktur. Özümüzden gelen futbolcularımızla camianın birlik ve beraberliğiyle, omuz omuza birlikteliğini görmek de çok önemli" ifadelerini kullandı. Rezerv ligle ilgili soruyu da yanıtlayan Çebi, "Toplantıdan önce federasyondaydım. Maalesef rezerv lig konusunda talepte bulunan 3 takım olmuş. Bunlardan biri biziz. Diğer kulüpler rezerv ligle ilgili başvuruya sıcak bakmamışlar" yanıtını verdi.

Kocadağ: "Gelecekle ilgili adımlar bizi heyecanlandırıyor"

Toplantıda konuşan futbol A takımından sorumlu yönetici Emre Kocadağ, Mehmet Ekşi'nin alanında kendisini çok iyi yetiştirdiğini vurgulayarak, "Göreve geldiğimizden itibaren çok şey yaptık. Ama iki konu beni çok heyecanlandırıyor; biri Sergen hocamızın gelmesi diğeri de Mehmet Ekşi hocamızın aramıza katılarak altyapının başına geçmesi. Beşiktaş'ın geleceğiyle alakalı atacağımız adım bizi heyecanlandırıyor" dedi. Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da futbol akademisi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Yapılacak olan projeyle ilgili de konuşan Fırat Fidan, gerekli olan izinlerin alınması halinde 60 ile 90 gün arasında tesisi tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

Mehmet Ekşi: "Beşiktaş'ta 100 yılın altyapısını kuracağız"

Futbol akademisinin başına geçen Mehmet Ekşi, Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın daveti üzerine tekrar Beşiktaş'a geldiğini belirterek, "Mutlu ve heyecanlıyım. Son dönemlerde elde ettiğim engin tecrübelerimi Beşiktaş'a vermekten çok mutluyum ve gururluyum. İnşallah el birliğiyle Beşiktaş'ı geldiği noktadan gönlümüzdeki noktaya en kısa sürede taşıyacağız. Deneyimli bir teknik adamım, 40 yıldır Türk futboluna hizmet ediyorum. Gerek yurt için gerek yurt dışında edindiğim bütün bu deneyimlerimi Beşiktaş'la paylaşmaya geldim. 'Yüzyılın altyapısını kuracağız' diye de iddialı geldim. Artık azla çok yapma devri kapandı. Hem aşağıda hem yukarıda müthiş bir rekabet var. Geçmişi bir kenara bırakarak ciddi işler yapmak zorundayız. Yönetim kurulu, projelerimizi gerçekleştirmek için bize destek verdi. Biz de Türkiye'nin en iyisi olacağız. Kendi ekolümüzü oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Bütün dünyada bin kişilik izleyici ekibi oluşturacağız. Burada altyapıdan gelen ve A Takıma yükselen Sergen Yalçın ve ben, burayı en iyi şekilde ilerletecek olan kişileriz" açıklamasında bulundu.

Sergen Yalçın: "Yukarıya çıkacak kapasitesi olsun, biz oyuncuyu geliştiririz"

Toplantıda konuşan A Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın da, futbolda yeni bir döneme girildiğini ifade ederek, "Tarihinde altyapısıyla öne çıkmış, büyük işler yapmış camiayız. Birçok isim yetişti. Mehmet hocamıza güveniyoruz. Ufak ufak aşağıdan yukarıya çıkışlar başladı. Biz burada fitili ateşledik, Mehmet hoca da devamını getirir. Şu an takımda 11'e yakın 20-21 yaş civarında oyuncumuz var. Genç oyunculara önem vermiyor eleştirileri aldım, bu üzücü. 19 yaşında iki oyuncuyu oynatan antrenör var mı bakılsın. Bu kadar sıkıntılı dönemde 19 yaşındaki oyunculara güvenmek kolay değil. Bu proje en az 5 yıllık. Sabırlı olmak gerekiyor, hocamıza destek vermek lazım. Bundan sonra aşağıyla bağlantımız çok fazla olacak. Eğer oyuncu olursa, biz 20-30 oyuncu alırız yukarıya. Oyuncu olduktan sonra sıkıntı yok. Genç oyuncu diye alıp da kimseyi oynatamayız, burası Beşiktaş. Bu seviyeye uygun olmalı, gelişime açık olmalı. En azından iki üç farklı yeteneği olmalı, geri kalan kısmı hallederiz. Yeter ki yukarı çıkacak kapasitesi olsun. Herkes tabelaya bakıyor. Genç oyuncularla oynayayım ama bu sefer tabela ne olacak? 6. hafta sonunda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldığınız zaman kimse genç futbolculara bakmayacak. Genç oyuncuları iyi şekilde kazanmayı planlıyoruz. Bir taraftan da yarışmacı takım olmaya çalışıyoruz. Özkaynaktaki diğer hocaları da Mehmet hocadan izin alarak ben belirlemek istedim. Bu sefer alt tarafla olan bağımız çok daha iyi olacak" diye konuştu. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 17:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş Futbol Akademisi'nin başına Mehmet Ekşi geçti - Son Dakika Spor

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