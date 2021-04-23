Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika

Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek

23.04.2021 10:35
Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek, System.String[]

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 22 galibiyet, altışar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor.

Hes Kablo Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.

Son 6 maçta sadece 2 galibiyet

Beşiktaş son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabildi.

Ligin 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 yenen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da deplasmanda 4-2 üstünlük kurarak ikinci Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, son 2 haftada da kritik puan kayıpları yaşadı. 35. haftada MKE Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son olarak Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Forvet hattında büyük sıkıntı yaşıyor

Beşiktaş, kritik haftaların yaşandığı dönemde forvet hattında büyük sıkıntı yaşıyor.

Siyah-beyazlı takımın santrforları Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta görev alamayacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun, sezonu kapatmıştı.

Kamerun Milli Takım kampında bulunduğu sırada sakatlanan Aboubakar, 4 maç sonra Demir Grup Sivaspor karşısında görev alsa da yine sakatlandı.

Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda forvet hattında görev yapan Cyle Larin de kritik haftalarda beklentileri karşılayamadı. Bu sezonun büyük bölümünde orta sahanın solunda görev yapan ve daha etkili olan santrfor oynadığı maçlarda sadece 2 gol atabildi. Ligde 15 golü bulunan Larin, 13 golü kanatlarda oynadığı maçlarda kaydetti. Kanadalı futbolcu, ayrıca son 6 lig maçında sadece bir kez gol sevinci yaşayabildi.

Oğuzhan ve Hasic de sakat

Beşiktaş'ta Cenk ve Aboubakar'ın yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Hasic, Bosna Hersek'in 21 yaş altı milli takımında sakatlanırken, Oğuzhan ise takımının MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta aynı durumu yaşamıştı.

Welinton cezalı

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor karşısında bir başka eksiği ise stoper Welinton olacak.

Gaziantep, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sarı kart gören Welinton, cezalı duruma düştü.

Welinton, sarı kart cezası nedeniyle bu sezon ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

5 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 38. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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