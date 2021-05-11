Beşiktaş şampiyonluğu riske attı - Son Dakika

Beşiktaş şampiyonluğu riske attı

11.05.2021 23:29
Beşiktaş şampiyonluğu riske attı, System.String[]

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Beşiktaş bitime bir hafta kala şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen Beşiktaş bitime bir hafta kala şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

39. dakikada Bertolacci'nin golüyle 1-0 öne geçen Fatih Karagümrük'e siyah-beyazlılar 54. dakikada Ghezzal'la cevap verdi.

76. dakikada Zukanovic'in ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fatih Karagümrük, 80. dakikada Borini'nin golüyle skoru 2-1 yaptı.

Mücadeleyi kaybederek 81 puanda kalan siyah-beyazlılar, genel averajla ilk sıradaki yerini korudu ancak Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor'u yenmesiyle zirvede puanlar eşitlendi. 2 gol averajıyla ilk sırada yer alan siyah-beyazlılar şampiyonluğun son haftaya kaldığı Süper Lig'de, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray da Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor'a yenilen Fenerbahçe de 79 puanda kaldı.

8 maç sonra evinde kaybetti

Siyah-beyazlılar ligde 8 maç sonra kendi evinde mağlup oldu.

Vodafone Park'taki son yenilgisini ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor'a yenilerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Gzhezzal 5 maçta 4'üncü golünü attı

Bu sezon kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşayan Rachid Ghezzal, Fatih Karagümrük karşısında da gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden Ghezzal, bu sezonki yedinci golünü kaydetti.

Siyah-beyazlıların oynadığı son 5 maçta 4'üncü kez ağları havalandıran siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında da gol atmayı başarmıştı.

Ljajic de sakatlar kervanına katıldı

Son haftalara girilirken üst üste gelen sakatlık haberleriyle zor günler geçirmeye başlayan Beşiktaş'ta sakatlık geçiren son isim Adem Ljajic oldu.

Fatih Karagümrük ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kalan ve acı içinde omzunu tutan Ljajic sahayı sedyeyle terk etti. Ljajic'in yerine 38. dakikada oyuna Bernard Mensah girdi.

Soyunma odasından önce tribüne

Beşiktaşlı futbolcular ilk yarının sona ermesinin ardından soyunma odasına gitmek yerine tribünlere gitti.

Localardan maçı izleyen siyah-beyazlı taraftarların çağrısına karşı kayıtsız kalmayan siyah-beyazlı futbolcular, kendilerine moral veren seyircileri selamladıktan sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

Maçtan sonra olay çıktı

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Beşiktaş'ın eski futbolcusu Enzo Roco'nun soyunma odasına giderken Beşiktaş kulübesine doğru bağırması sonrası gerginlik yaşandı.

Sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Roco'ya Beşiktaşlı eski takım arkadaşlarının tepki göstermesi sonrasında gerginlik soyunma odası koridorlarına taşındı.

Rosier gözyaşlarına boğuldu

Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier gözyaşlarına boğuldu.

Uzun süre sahayı terk edemeyen Rosier'i takım arkadaşları teselli ederken tribünler uzun süre siyah-beyazlı oyuncuya tezahürat yaparak moral verdi.

Tribünler için geri döndüler

Karşılaşmayı locadan izleyen Beşiktaşlı futbolcular maçın sona ermesinin ardından tezahüratlar yaparak siyah-beyazlı takımı çağırdı.

Uzun süren tezahüratların ardından siyah-beyazlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte sahaya geri dönerek taraftarlarla buluştu.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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