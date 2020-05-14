Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı

14 dakika önce

İdmanlara 15 gün önce gruplar halinde başlayan Beşiktaş, geçen hafta yapılan corona virüs testlerinde bir oyuncu ve teknik personelin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla antrenmanları sonlandırmıştı.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testi pozitif çıktı, System.String[]

İdmanlara 15 gün önce gruplar halinde başlayan Beşiktaş, geçen hafta yapılan corona virüs testlerinde bir oyuncu ve teknik personelin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla antrenmanları sonlandırmıştı.

Siyah beyazlılar testlerin üzerinden 6 gün geçmesinin ardından Çarşamba günü bir kez daha corona virüs testinden geçti. Sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan ve Futbol A Takım Sorumlusu Emre Kocadağ, futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli ve tesis çalışanları olmak üzere toplam 100 kişi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından corona virüs testine tabi tutuldu.

Bugün çıkan sonuçlara göre toplam 8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı. Pozitif vakalara Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de dahil olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

Beşiktaş Kulübü Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün açıklaması şu şekildeydi

"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."

İDMANLAR İPTAL EDİLDİ

Beşiktaş'ta bugün açıklanan koronavirüs testleri sonucu 8 yeni pozitif vakanın çıkmasıyla büyük bir şok yaşanıyor. Geçtiğimiz cuma günü açıklanan 2 vaka ile birlikte toplam pozitif sayının 10'a çıkmasıyla tüm antrenmanlar iptal edildi. Siyah beyazlılar ayrıca cuma gününden itibaren tesiste yapacağı 4 günlük ilk etap kampını da iptal etti.

Pozitif vakalar içinde futbolcuların da olması ve tesisin son iki haftadır kullanılıyor olmasından dolayı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin gün içinde karantinaya alınarak kapatılması bekleniyor.

POZİTİF VAKALAR İÇİNDE 1 FUTBOLCUNUN DA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan şu ana kadar edinilen bilgilere göre, bugün açıklanan vakalarda 1 futbolcu, 2 teknik ekip ve 5 çalışanın test sonucu pozitif çıktı.

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Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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YURTTA KALAN FUTBOLCULAR BİR KAÇ GÜN İÇİNDE KARANTİNADAN ÇIKACAK

Bu arada yurt dışından gelerek karantinaya giren Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho'nun bir kaç gün sonra kaldıkları yurttan çıkacakları öğrenildi. Ayrıca Siyah-beyazlılarda dün yapılan toplam 100 test arasında bu 5 futbolcunun bulunmadığı, daha önce testleri sağlık ekipleri tarafından yurtta yapılan 5 oyuncunun da negatif olduğu ifade edildi.

Ahmet Nur Çebi, Koronavirüs, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 03:14 

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