Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29.10.2020 15:03
Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu, System.String[]

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. Yılı Beşiktaş'ta da coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. Yılı Beşiktaş'ta da coşkuyla kutlandı. Sokak sanatçıları bayramın coşkusunu yansıtan marşlarla vatandaşlara müzik şöleni yaşatırken; Barbaros Meydanı'nda 10 Kasım'a kadar gezilebilecek 'Cumhuriyet ve Atatürk' fotoğraf sergisi de duygu dolu anlara sebep oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında ülke genelinde farklı etkinlikler düzenleniyor. Bayramı ilçenin her yerinde kutlamak için hazırlanan Beşiktaş Belediyesi de bugün farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Dün resmi törenle başlayan kutlamalar; Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlayan kurtuluş ve kuruluş hikayesinin anlatıldığı 'Cumhuriyet ve Atatürk' fotoğraf sergisi ve Çarşı, Arnavutköy, Ortaköy, Levent'te ise sokak sanatçılarının vatandaşlarla bir araya gelmesiyle devam etti. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yansıtan marşlara çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar da eşlik etti.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDEN AKPOLAT'TAN CUMHURİYET MESAJI

Koronavirüse yakalanan ve tedavisi hastanede devam eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yayınladığı mesajda, Cumhuriyet Bayramı'nın meydanlarda hep birlikte kutlanacağı günlerin de geleceğine dikkat çekti.

Akpolat, mesajında "Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları 'Ya İstiklal ya ölüm' diyerek yola çıkmışlardı. Bugün, o yolun en büyük kazanımı olan Cumhuriyet'imizin 97'nci yılını kutluyoruz. Hürriyeti ve bağımsızlığı için topyekün mücadele veren bir halkın evlatları olarak, Cumhuriyet'i ve değerlerini yarınlara sağlam bir şekilde taşımak, demokrasiyi güçlendirmek bizim en önemli vazifemiz. Cumhuriyet'imizi ikinci yüzyıla taşırken var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Covid-19 tedavi sürecim hastanede müşahade altında devam ediyor. Bu vesileyle dualarını eksik etmeyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah kısa süre içerisinde sağlıklı günlerde yeniden buluşacağız" ifadelerine yer verdi.

BİRLİKTE YAŞAMA SEVGİSİNİN KÖKLENMESİNİ İSTİYORUM

Barbaros Meydanı'nda yer alan 'Cumhuriyet ve Atatürk' fotoğraf sergisini gezen emekli öğretmen Zeliha Özay, gözyaşlarını tutmakta zorlandığını belirterek, "Bilgilerimizi tazelemek istedik. Duygulandık, neredeyse gözyaşlarımı tutamayacağım. Çok etkileniyoruz. Kardeşlik ve demokrasi anlayışı içerisinde birlikte yaşama sevgisinin köklenmesini istiyorum. Dağılmayalım, bu millet kolay bir araya gelmedi. Kanlar döküldü. Bu sergi bunların birer örneği. Ne mutlu bize ki çok şanslı milletmişiz. O kara günler içerisinde Allah bize Atatürk'ü gönderdi. Yoksa hepimiz şimdi köleydik. Ne torunlarımızı görecektik ne de ezanlar okunacaktı. Bunların hepsini Atatürk'e borçluyuz" dedi.

Emekli öğretmen Tahir Özay ise, "Bayramımız kutlu olsun. Arabistan'da kadınlara ehliyet verilmezken bizim seçme seçilme hakkımız oldu. Daha Avrupa'da yokken 1934'te kadınlara seçme seçilme hakkı verildi. Nice güzel günlere erişelim" ifadelerini kullandı.

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

Ortaköy'deki sokak sanatçılarına eşlik eden 9 yaşındaki Alya Gül, "Atatürk'ü çok seviyorum. Cumhuriyet Bayramı'nı yaşamak, Atatürk'ü anmak için buraya geldim ve çok mutluyum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Ailecek burada olduklarını söyleyen Faruk Gül ise, "Bu önemli günde ailecek buraya geldik. Sakin bir İstanbul günü Cumhuriyet'in bir kez daha tadını çıkarıyoruz. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Ortaköy'de olan Emine Polat ise, "Rahatça ve özgürce yaşadığımız bu ülkede, yüzyıllarca böyle yaşamak nasip olsun. Ben öğretmenim ve hem çocuklarıma hem de öğrencilerime Cumhuriyet'i aşılıyorum" ifadelerini kullandı.


Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

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