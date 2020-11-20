Beşiktaş'ta eksiklere rağmen hedef 3 puan

Cezalı, hastalık ve sakatlıktan dolayı 7 eksik

Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin