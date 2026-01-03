Beşiktaş\'ta Jota Silva\'dan Hedef Kupalar

Süper Lig'de devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını sahada gerçekleştirdi. Antrenman öncesi soruları yanıtlayan Jota Silva, kazanma ruhunu sahaya yansıtmak istediğini belirterek, "5 dakika, 10 dakika, 90 dakika fark etmeksizin her zaman yüzde 100'ümü vermek için sahada olurum, çalışıyorum. Benim karakterim böyle. Tarafların da böyle bir oyuncu olduğumu anlamaları beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş'ı temsil etmek, her zaman yüzde 100'ümü vermek, bu takımla başarılar ve kupalar kazanmak en büyük hedefimiz" dedi.

Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ikinci yarısı için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde kampa giren Beşiktaş, ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk antrenmanda soğuk algınlığı nedeniyle Felix Uduokhai yer almadı, Cengiz Ünder ise salonda çalıştı. Jota Silva antrenmanın ilk bölümünde sahada yer alırken, ikinci bölümünde salonda çalışma yaptı. Rafa Silva'nın antrenmanda boyunluk ve bere takmayı tercih ettiği görüldü. Antrenmanın basına açık bölümünde Beşiktaşlı futbolcular ısınma hareketleri yaptı.

'ÖNÜMÜZDEKİ İLK MAÇTA HAZIR OLACAĞIM'

Antrenman öncesi Portekizli futbolcu Jota Silva basın mensuplarına açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı. Sakatlığıyla ilgili konuşan Jota Silva, "Şükürler olsun ki çok zor bir sakatlık değildi, ufak bir sakatlıktı. Devre arası tedavim için değerli oldu. Takıma yavaş yavaş katılıyorum. Takımın içerisindeyim. Yüzde 100 önümüzdeki ilk maçta hazır olacağımı düşünüyorum" dedi.

'ASIL DERDİM TAKIMIN İYİ OLMASI'

Her futbolcunun ilk 11 oynamak istediğini belirten Jota Silva, "Hocanın da işi zor bu durumda. Hep bir tercih yapmak zorunda. İlk geldiğim dönemlerde çok fazla forma şansı bulamadım ama takıma yardım etmek için hep çalıştım. İlk yarının sonlarına doğru sürekli ilk 11 oynamaya başladım. Benim asıl derdim takımın iyi olması, takıma katkı sağlamak. Kazanmak için sürekli mücadele etmek. Hocamızın da oyuncularla iletişimi çok iyi. Hepimizin takım olarak yapmak istediğimiz şey daha çok gelişip kupalar kazanmak, başarılar kazanmak" diye konuştu.

'KUPALAR KAZANMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ'

Taraftarla arasındaki bağın nasıl olduğuna dair bir soru üzerine konuşan Jota Silva, şöyle dedi:

"Kazanma ruhumu yansıtmak istiyorum sahaya, benim oyun şeklim böyle. Milli takıma da bu şekilde aslında ulaştım. 5 dakika, 10 dakika, 90 dakika fark etmeksizin her zaman yüzde 100'ümü vermek için sahada olurum, çalışıyorum. Benim karakterim böyle. Tarafların da böyle bir oyuncu olduğumu anlamaları beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş'ı temsil etmek, her zaman yüzde 100'ümü vermek, bu takımla başarılar ve kupalar kazanmak en büyük hedefimiz."

'TAKIMA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM'

Ligin ikinci yarısındaki hedeflerini açıklayan Jota Silva, "Tabii gol atmayı, asistler yapmayı seviyorum, herkes mutlu olur bundan. Ama benim öncelikli hedefim bireysel değil, kolektif takımın başarısı. Goller atmak, asistler yapmak herkesi memnun eder. Ben de bu anlamda maksimum sayıya ulaşmak istiyorum. Spesifik kafamda bir hedef yok ama çok fazla takıma yardımcı olmak istiyorum. Önemli olan takım ruhunu, savaşma ruhunu sahada gösterip sonuçları almak zorundayız ve ancak bu şekilde hepimiz daha iyiye gideriz" dedi.

'SEZON SONU EN İYİ KARAR NEYSE ONU VERİRİZ'

Yaz transfer döneminde opsiyonlu olarak takıma katıldığı hatırlatılarak, ikinci yarıda takımda kalma hedefine ilişkin soru üzerine Jota Silva, "Evet, öyle bir madde var. Şu an bunun konuşulacağı zaman değil. Şu an önemli olan takıma katkı sağlamak. Bu konuda sezon sonunda benim temsilcim, kulüp otururuz ve iki taraf için de en iyi çözüm neyse, en iyi karar neyse onu veririz. Şu an için bunu düşünmemiz gereken bir zaman değil" diye konuştu.

'DAHA İYİ BİR İKİNCİ YARI GÖRMEK İSTİYORUZ'

Takım olarak ilk yarı iyi oynamalarına rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarına dair bir soru üzerine de Jota Silva, şöyle dedi:

"Tabii ki tüm takım arkadaşlarım için konuşuyorum sadece kendi adıma değil. Daha iyi bir ikinci yarı görmek istiyoruz, sonuçların iyi geldiği. Yaptığımız hataları biliyoruz, bu hataların üzerine çalışıyoruz, bunları düzeltmek için çalışıyoruz. Ama sonuç alamamak, maç kazanmamak ne sadece ofansif oyuncularla ne sadece defansif oyuncularla alakalı. Tamamıyla takımla alakalı; beraber savunma, beraber hücum yapıyoruz. O yüzden bu bir kolektif sonuç. Hocamızın sürekli belirttiği gibi daha iyiye gitmemiz lazım, sahada daha çok beraber olmamız lazım. Bunları da çalışarak iyiye getiriyoruz takım arkadaşlarımla."