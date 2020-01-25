Beşir Derneğinden Elazığ'daki afetzedelere destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşir Derneğinden Elazığ'daki afetzedelere destek - Son Dakika

Beşir Derneğinden Elazığ'daki afetzedelere destek

6 saat önce

Beşir Derneği, Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye yönlendirdiği gönüllüler ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde çalışmalara başladı.

Beşir Derneğinden Elazığ'daki afetzedelere destek, System.String[]

Beşir Derneği, Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye yönlendirdiği gönüllüler ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde çalışmalara başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, depremin olduğu andan itibaren ekiplerini organize eden Beşir Derneği, bölgeye yönlendirdiği gönüllüleriyle AFAD koordinesinde ihtiyaç tespiti yaptı.

Dernek, çalışmalar kapsamında bölgeye sevk ettiği mobil aşevinden halka sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar da ekiple afet bölgesinde inceleme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıyar, depremin Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da ciddi şekilde hissedildiğini, artçıların ise gece boyunca devam ettiğini ve vatandaşların evlerine giremediğini anlattı.

Deprem sonrası bölge halkının yaralarını sarmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD ile koordineli şekilde ekiplerin harekete geçtiğini belirten Sarıyar, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü ve çevre illerdeki ekiplerin hızlı şekilde bölgeye gönderildiğini kaydetti.

Sarıyar, afet bölgesindeki çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Ekiplerimiz, bölgede çadır kurulumu yapıyor. Şehrin farklı noktalarında halka çay ve yiyecek ikramına devam ediyorlar. Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi, Elazığ Valiliği ve AFAD bünyesinde toplanma alanı olarak kullanılmaktadır. Bu kompleks derneğimize tahsis edilmiştir. 5 bin kişilik mobil aşevimiz de burada. Mobil aşevimizde dün geceyi komplekste geçiren Elazığ halkı için yemek hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştireceğiz."

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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