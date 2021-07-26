"Beyaz cennet" Pamukkale'yi bayramda 121 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, 121 bin 552 kişi görme fırsatı buldu.

Travertenleri, şifalı termal suyu ve antik kentleriyle yılın her mevsimi ilgi gören Pamukkale, bayram tatilini de yoğun geçirdi.

Dünyanın dört bir yanından gelen yabancıların yanı sıra yaz ve bayram tatilini fırsat bilen yerli turistlerin de ilgi gösterdiği Pamukkale'de eski günlerindeki gibi zaman zaman adım atacak yer kalmadı.

Sahil kentlerine giden ve buralardan dönüşe geçenlerin de bölgeye uğramasıyla gişelerde kuyruklar oluştu.

Pamukkale'yi ziyaret edenler pamuksu beyazlıktaki travertenlerde yürüdü, Hierapolis Antik Kenti'nde tarihi yolculuğa çıkıp yaz-kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuza girmenin tadını yaşadı.

Bu yılın Ocak-Haziran dönemini geçen yıla göre yüzde 50 artışla 250 bin 158 ziyaretçiyle kapatan Pamukkale'yi 17-25 Temmuz'da 121 bin 552 kişi gezme şansı yakaladı.

Bu sayıların Ağustos'ta da devam etmesini bekliyoruz"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, uzun bir bayram tatili dönemi geçirdiklerini ve salgından dolayı gezemeyen misafirlerin Pamukkale'ye akın ettiğini söyledi.

Kimisi için 11, bazıları için de 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin tatil yörelerine akın ettiğini belirten Şen, "Pandemi döneminden sonra vatandaşlarımızın sanki salgından döneminden intikam alırcasına tatil bölgelerine gittiğini gösteriyor. Şu anda Pamukkale'de günlük 13 binin üzerinde ziyaretçi görüyoruz. Bu da bölge için sevindirici rakamlar. Bu sayıların ağustosta devam etmesini, eylülde yine aynı şekilde sürmesini bekliyoruz." dedi.

Hedef 1 milyon ziyaretçi

Şen, günlük ziyaretçi sayılarının artmasıyla yıl sonunda 1 milyon hedefine ulaşmayı beklediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 6 ayda 250 bin ziyaretçi ağırlamıştık. Kalan dönemde de 750 bin ziyaretçi Pamukkale ve Türkiye için sevindirici rakamlar olacaktır. Biz herhalde ilk 6 ayda konuk ettiğimiz misafir kadar temmuz ayında ziyaretçiyi Pamukkale'de ağırlamış olacağız. Buraya gelen vatandaşlar daha sakin ve kültürel tatil yaptılar. 2019 yılında etmmuz ayında 300 bin kişiyi misafir ediyorduk. Bu yıl 250 bin civarında ziyaretçiyi görmek bundan sonrası için de turizmcilere umut veriyor."

Ankara'dan ilk kez travertenleri görmeye gelen Ali Tekin, uzun zamandır planlamasına rağmen bayramda geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Antalya'dan gelen Ayşe Çakmak ise Pamukkale'nin beyaz taşlarında yürürken kendisini masalda gibi hissettiğini ifade etti.