Beyaz\'la Joker\'de Kahkaha Dolu Anlar

EKRANLARIN sevilen yüzü Beyazıt Öztürk, Kanal D'nin eğlenceli yarışması Beyaz'la Joker'in ikinci bölümüyle kahkaha dolu anlar yaşattı. Yarışma, hem heyecanlı soruları hem de keyifli diyaloglarıyla geceye damga vurdu.

EĞLENCE VE REKABET BİR ARADAYDI

3 milyon TL'lik büyük ödül için yarışmacılar bilgilerini yarıştırırken, Beyaz'ın esprileri yarışmanın temposuna keyif kattı. Rekabetin yükseldiği anlarda jokerler devreye girdi, stüdyo adeta neşe molasına çıktı.

MUSTAFA ŞENTÜRK'TEN UNUTULMAZ ANLAR

Eğlenceli yarışmacı Mustafa Şentürk, verdiği sıra dışı tepkilerle gecenin yıldızlarından biri oldu. Doğal halleri ve samimi tavırları hem Beyaz'ı hem de izleyicileri kahkahaya boğdu.

BEYAZ'DAN ALIŞILDIK ESPRİ ŞOV

Beyazıt Öztürk'ün kendine has sunum tarzı ve yarışmacılarla kurduğu sıcak diyaloglar, programı izleyenlere ekran başında keyifli anlar yaşattı. Her soru yeni bir sürpriz, her cevap yeni bir gülüş getirdi.

KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU

Programın finaline doğru stüdyodaki enerji zirveye çıktı. Eğlenceli anlar, samimi sohbetler ve beklenmedik esprilerle Beyaz'la Joker, izleyicilerin akşamına renk kattı.

'BEYAZ ALEMSİN!'

Beyaz'la Joker'deki diyaloglar sanal medyada da çok konuşuldu. İzleyiciler, 'Yarışan da sunan da çok eğlenceli', 'Tam Beyaz'a göre yarışmacılar', 'Beyaz alemsin. Valla Beyaz biliyor bu işi!' şeklinde övgü dolu yorumlar yaptı.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, yeni bölümleriyle Kanal D'de ekrana gelecek.