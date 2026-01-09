Beyaz'la Joker'de Kahkaha Dolu Anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Beyaz'la Joker'de Kahkaha Dolu Anlar

Beyaz\'la Joker\'de Kahkaha Dolu Anlar
09.01.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu yarışmada heyecan, eğlence ve esprilerle dolu bir gece yaşandı.

EKRANLARIN sevilen yüzü Beyazıt Öztürk, Kanal D'nin eğlenceli yarışması Beyaz'la Joker'in ikinci bölümüyle kahkaha dolu anlar yaşattı. Yarışma, hem heyecanlı soruları hem de keyifli diyaloglarıyla geceye damga vurdu.

EĞLENCE VE REKABET BİR ARADAYDI

3 milyon TL'lik büyük ödül için yarışmacılar bilgilerini yarıştırırken, Beyaz'ın esprileri yarışmanın temposuna keyif kattı. Rekabetin yükseldiği anlarda jokerler devreye girdi, stüdyo adeta neşe molasına çıktı.

MUSTAFA ŞENTÜRK'TEN UNUTULMAZ ANLAR

Eğlenceli yarışmacı Mustafa Şentürk, verdiği sıra dışı tepkilerle gecenin yıldızlarından biri oldu. Doğal halleri ve samimi tavırları hem Beyaz'ı hem de izleyicileri kahkahaya boğdu.

BEYAZ'DAN ALIŞILDIK ESPRİ ŞOV

Beyazıt Öztürk'ün kendine has sunum tarzı ve yarışmacılarla kurduğu sıcak diyaloglar, programı izleyenlere ekran başında keyifli anlar yaşattı. Her soru yeni bir sürpriz, her cevap yeni bir gülüş getirdi.

KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU

Programın finaline doğru stüdyodaki enerji zirveye çıktı. Eğlenceli anlar, samimi sohbetler ve beklenmedik esprilerle Beyaz'la Joker, izleyicilerin akşamına renk kattı.

'BEYAZ ALEMSİN!'

Beyaz'la Joker'deki diyaloglar sanal medyada da çok konuşuldu. İzleyiciler, 'Yarışan da sunan da çok eğlenceli', 'Tam Beyaz'a göre yarışmacılar', 'Beyaz alemsin. Valla Beyaz biliyor bu işi!' şeklinde övgü dolu yorumlar yaptı.

Yapımını Erdi Yapım ve CB Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, yeni bölümleriyle Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA

Beyazıt Öztürk, Televizyon, Magazin, Kültür, Joker, Sanat, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beyaz'la Joker'de Kahkaha Dolu Anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
Fahiş aidat artışlarına fren Yeni düzenlemede sona gelindi Fahiş aidat artışlarına fren! Yeni düzenlemede sona gelindi
Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı Adem Yeşilyurt’un yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yapamadığını Acun Ilıcalı yaptı! Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü polemiği büyüyor Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki başörtüsü polemiği büyüyor

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:16:31. #7.11#
SON DAKİKA: Beyaz'la Joker'de Kahkaha Dolu Anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.