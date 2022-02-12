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Beypazarı'nda "Kurumlar Arası Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvası" sona erdi - Son Dakika

Beypazarı'nda "Kurumlar Arası Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvası" sona erdi

12.02.2022 16:12
Beypazarı'nda "Kurumlar Arası Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvası" sona erdi

Beypazarı Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kurumlar Arası Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvası" sona erdi.

Beypazarı Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kurumlar Arası Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvası" sona erdi. Başarılı takımların ödülleri ve kupaları verildi.

Kaymakamlık koordinesinde, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kurumlar Arası Voleybol ve Masa tenisi Turnuvası" final maçları ile tamamlandı.

9 takımın katıldığı turnuvada Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü takımı şampiyonluk kupasını kaldıran takım oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ikincilik, Gazigündüzalp Ortaokulu ise üçüncülük kupasını aldı.

Masa tenisi turnuvasında da erkekler kategorisinde, 1. Selami Öztürk, 2. Veysel Bora, 3. ise Galip Aksoy olddu.

Kadınlar kategorisinde 1.Sude Çoba, 2. Zülal Ertürk ve 3. ise Zeynep Kaşak oldu.

Ödül töreninde Kaymakam Oktay Erdoğan, "Kurumlar arası diyaloğu sağlamak adına düzenlenen turnuvada, güzel maçlar sergilendi. Takımlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kupa törenine, Kaymakam Oktay Erdoğan'ın yanı sıra Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Haluk Muharrem Uzun, Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Gençlik spor İlçe Müdürü Özgür Bediz ve Beypazarı Adliyesinde görevli savcılar, hakimler ve vatandaşlar katıldı.

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Beypazarı, voleybol, Hisarcık, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'Kurumlar Arası Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvası' sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı'nda "Kurumlar Arası Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvası" sona erdi - Son Dakika
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