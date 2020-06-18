Bilecik'in "göçmen köyü" yeni sakinlerini bekliyor - Son Dakika

Bilecik'in "göçmen köyü" yeni sakinlerini bekliyor

Bilecik'te 18'inci yüzyılda kurulduğu bilinen ve mübadele ile gelen aileler nedeniyle "göçmen köyü" olarak anılan merkeze bağlı Küplü köyü, şehir yaşamından sıkılanlar için yemyeşil doğada sakin bir hayat vadediyor.

Bilecik'in

Bilecik'te 18'inci yüzyılda kurulduğu bilinen ve mübadele ile gelen aileler nedeniyle "göçmen köyü" olarak anılan merkeze bağlı Küplü köyü, şehir yaşamından sıkılanlar için yemyeşil doğada sakin bir hayat vadediyor.

Kent merkezinin 6 kilometre doğusunda, İstanbul- Antalya kara yolunun kıyısında yer alan köy, özellikle 19'uncu yüzyılda büyük gelişme kaydetti.

Sakarya Nehri ile birleşen Karasu Çayı vadisinde yer alan köydeki yapıların çoğu, 1853'teki büyük yangında zarar gördü.

İpek Yolu güzergahında bulunan Küplü köyü, 1800'lerin sonlarında ise İstanbul- Ankara demir yolu hattının yapılmasından sonra bölgenin ticaret merkezlerinden biri oldu. Bu dönemde, Rumlar ve Türklerin yaşadığı köyde halkın büyük çoğunluğu geçimini ipek ve tütün ticaretinden sağlıyordu.

Bölge halkı tarafından "Bilecik'in küçük İstanbul'u" olarak da nitelendirilen köy, 1920'li yıllarda mübadele ile gelen ailelerden dolayı "göçmen köyü" haline geldi.

Tarihi geçmişi, adeta zamana meydan okuyan binaları, çeşit çeşit ürünün yetiştiği bereketli toprakları ve kara yoluna yakın konumuyla göz dolduran köy, şehirden kırsala taşınmak isteyenlerden talep görüyor.

"Cazibe merkezi olacağız"

Köy muhtarı Hüseyin Demirbaş, AA muhabirine, köy halkının büyük çoğunluğunun mübadele döneminde Selanik'ten göç ettiğini söyledi.

Küplü'de 1915'te 10 binden fazla kişinin yaşadığını belirten Demirbaş, "5 bin 823'ü Rum, 4 bin 490'ı Türk Müslümandı. Marmara Bölgesi'nde ilk elektriğin geldiği, İpek Yolu'nun merkezinde bir yer burası. Köyümüz konum itibarıyla tam merkezde. Bilecik merkeze her 10 dakikada bir arabamız var." dedi.

Hüseyin Demirbaş, tarihi evlerin ve kilise kalıntılarının geçmişin izleriyle ayakta durmaya çalıştığını dile getirdi.

Her yıl 4-5 otobüsle Yunanistan'dan gelenlerin ata topraklarını ziyaret ettiğini anlatan Demirbaş, şöyle konuştu:

"Köyümüzün toprakları Sakarya Nehri'nin suyuyla çok bereketli. Yılda 800 bin ton Trabzon hurması çıkıyor, Türkiye'nin her bölgesine gönderiliyor. Çok talep var. Yeni kurutma tesisimiz açılıyor. Tabiatı da yemyeşil, bu da tercih edilmesinde etkili oluyor. Ayrıca TOKİ'nin kırsala yönelik ev yapma projesi için başvurular yapıldı. Onunla ilgili İstanbul ve başka illerden gelmek isteyenler çok yoğun. Son bir senedir inanılmaz talep var. Köyümüze gelip yerleşmek ve yer almak istiyorlar. Taleplerini alıyoruz. Şehir merkezindeki asırlık binaları da restore edip, cazibe merkezi olacağız. İnşallah köyümüz 2 sene sonra İstanbul Zekeriyaköy gibi olacak."

Küplü köyünde şu anda 230 hanede 800 civarında kişinin yaşadığı bilgisini veren Hüseyin Demirbaş, tarım yapmak için arazi almak isteyenlere yardımcı olmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

İstanbul, Bilecik, Küplü, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'in 'göçmen köyü' yeni sakinlerini bekliyor - Son Dakika

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