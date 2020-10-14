Bilecik'te Azerbaycan'a destek konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

Bilecik'te, Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde konvoy oluşturuldu.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ermeni güçlerin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek amacıyla Edebali Stadyumu önünde toplandı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan katılımcılar, Atatürk Bulvarı'ndan geçerek Cumhuriyet Meydanı'na gitti.

Burada gazetecilere açıklama yapan İHH Bilecik İnsani Yardım Derneği Başkanı Ali Öktem, Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılara başladığını hatırlattı.

Azerbaycan'ın yanında olduklarını kaydeden Öktem, "Yıllardır Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kere daha gösteriyor. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren güçler, çözüm odaklı davranmaktan çok uzaktadır." dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılar, Azerbaycan'daki saldırıların son bulması için dua etti.