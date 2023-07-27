Düşen arkadaşını kurtarmak için kuyuya girdi, bir daha çıkamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Düşen arkadaşını kurtarmak için kuyuya girdi, bir daha çıkamadı

27.07.2023 09:05

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir kuyuya düşen iki kişiyi kurtarmak için içeri giren bir vatandaş, hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları sırasında metan gazı kokusu nedeniyle ekipler çalışma yapamadı. AFAD ekipleri kuyuya inerek diğer kişinin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kuyuya düşen arkadaşını kurtarmak için kuyuya giren vatandaş hayatını kaybetti. Yoğun metan gazı kokusu ekiplerin işini zorlaştırırken, kuyunun bahçeye ne amaçla kazıldığını öğrenmek için araştırma başlatıldı.

İLK DÜŞEN HASTANEYE KALDIRILDI

Osmaneli ilçesi Camicedit Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kuyuya 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kuyunun içerisinde 2 kişinin olduğunu görmeleri üzere itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri ile birlikte kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma çalışmalarında kuyuya düşenlerden A.A. (67) isimli şahıs kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

METAN GAZI NEDENİYLE ÇALIŞMALAR BİR SÜRE DURDU

Kuyuda kalan Nihat Kalkandelen'i (34) kuyudan kurtarma çalışmaları yapacakları sırada kuyudan yüksek dereceden metan gazı kokusu geldiğinden ekipler kuyuda hiçbir şekilde çalışma yapmadılar ve Bilecik AFAD ekiplerinden yardım istediler. Olay yerine gelen AFAD ekipleri kullandıkları gaz maskeleri ile kuyuya inip kuyuda kalan Kalkandelen'in cansız bedenine ulaşarak dışarıya çıkartılar. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kalkandelen'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kuyunun bahçeye ne amaçla kazıldığını öğrenmek için polis ekipleri geniş çapta araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kuyuya düşen arkadaşını kurtarmak için giren vatandaş hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Osmaneli, Bilecik, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düşen arkadaşını kurtarmak için kuyuya girdi, bir daha çıkamadı - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardı
10:55 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltti
10:55 İlk defa anne olacak Ezgi Mola'dan hamilelik pozu
10:51 Bebeğini kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola'dan karnı burnunda ilk poz
10:48 Merkez Bankası Başkanı Erkan: Kararlar, 2024'ün 2. çeyreğinde enflasyona yansıyacak. 2025 istikrar döneminin başlangıcı olacak
10:44 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan: Kararlar 2024'ün ikinci çeyreğinde enflasyona yansıyacak
10:27 Kamuya 1.1 trilyon liralık ek bütçe sağlandı
10:21 Kamuya 1.1 trilyon liralık ek bütçe
10:07 İzmir'in Kınık ilçesindeki yangın kontrol altına alındı! Antalya ve Çanakkale için mücadele devam ediyor
10:03 Son Dakika: İzmir'in Kınık ilçesindeki yangın kontrol altında! Antalya ve Çanakkale için mücadele sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2023 11:16:20. #1.11#
SON DAKİKA: Düşen arkadaşını kurtarmak için kuyuya girdi, bir daha çıkamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement