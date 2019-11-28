Bin 100 sporcu Kazdağları'nda koşacak

Kazdağları'nda koşulacak olan "İda Ultra Maraton" hakkında Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Organizasyon Komite Başkanı Polat Dede bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda "İda Ultra Maraton"unun bölgenin kış turizmine katkı sağlayacağı kaydedildi. Kazdağları'nda 103 kilometrelik maratona 20 ülkeden bin 100 sporcu katılacak.



30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Çanakkale ve Balıkesir illerinde bulunan Kazdağları'nda koşulacak 103 kilometrelik parkurlu 20 ülkeden bin 100 sporcunun katılacağı İda Ultra Maratonu 4. senesinde büyük ilgi görüyor.



Dünyanın en kaliteli havasının bulunduğu bölgelerden birisi olan Kazdağları, endemik bitki türleri, Zeus Altarı, tarihi Roma Köprüsü, Şahin Deresi Kanyonu, yüzyıllardır yaşayan tarihi köyleri, Sutüven Şelalesi, kaplıcaları ve eşsiz doğası ile mükemmel bir doğal koşu parkuru sunuyor. Her seviyede koşucuya hitap eden İda Ultra Maratonu'nda 15 kilometreden 103 kilometreye kadar dört ayrı zorluk derecesinde parkur imkanı sunuluyor.



İda Ultra Maratonu öncesi Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan basın mensupları ile bir araya gelerek yarış hakkında bilgiler verdi. Başkan Arslan, "Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan İda Ultra Maraton yalnızca bir koşu yarışı değil Kazdağları'nı kapsayan bir kültür turudur. Endemik bitki türleri, Zeus Altarı, tarihi Roma köprüsü, Şahin Deresi Kanyonu, yüzyıllardır ayakta duran tarihi köyleri, Sütüven Şelalesi, Edremit'i, kaplıcaları ve sayısız doğal güzellikleri ile Türkiye'nin hem doğal hem de kültürel en güzide turizm bölgelerinden biri olan Edremit Körfezi'nde bu yıl 20 farklı ülkeden bin 100 sporcu ağırlayacağız. Bölgemizin ve Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynayan maratona ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz" dedi.



2016 yılında 9 ülkeden 270 koşucunun yer aldığı İda Ultra Maratonu 4. senesinde bu sayının çok üstüne çıkmayı ve 20 ülkeden bin 100 sporcuyu bölgeye çekmeyi başardı. Edremit ilçesindeki otellerde doluluk oranlarının hafta sonu için yüzde yüzlere yaklaştığı öğrenildi.



Edremit Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen İda Ultra Maratonu'nun gelecekte daha da güzel ve bölge tanıtımına katkı sağlayacak şekilde büyümeye devam edeceği yapılan basın toplantısında özellikle vurgulandı. - BALIKESİR