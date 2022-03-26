Binali Yıldırım, AK Parti Sancaktepe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ayda 35 liderle ya yüz yüze ya telefonla görüştüğünü belirterek, "Niye? Ukrayna'da, Rusya'da bu sıkıntının, bu operasyonun durması için. İnsanlar, sabiler, günahsız siviller ölmesin." dedi.

Yıldırım, AK Parti Sancaktepe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Sancaktepe Belediyesinin 3 yıllık çalışmalarını anlattığını belirterek, kentin çalışanı da çalışmayanı da bileceğini ve günü geldiğinde kararını vereceğini söyledi.

20 yıl boyunca gece gündüz çalıştıklarını, memleketin her köşesinde izleri, mühürleri olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bir şeye asla izin vermedik, ne dedik? 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.' Onun için 20 yıldan beri bölücü terör örgütüyle, FETÖ ile mücadele ede ede bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Coğrafyanın kader olduğunu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı birbiriyle birleştiren, bugünlerde güneyinde, kuzeyinde en büyük krizlerin yaşandığı bir bölgede bulunduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 65 ülkeye ulaşırsınız. 3 saatlik uçuşla 52 ülkeye ulaşırsınız. Yine 4 saatlik uçuşla 2 milyar nüfusa erişen bir uçuş yapıyorsunuz. 20 trilyon dolar ticaretin döndüğü bir coğrafyada bulunuyoruz. Onun için Türkiye sadece kendisi için değil, etrafın da gözü Türkiye'de, Türkiye'nin liderinde olan 2 milyar insan var. Biz onlar için de sorumluyuz. Onun için Recep Tayyip Erdoğan bir ayda 35 liderle ya yüz yüze ya telefonla görüştü. Niye? Ukrayna'da, Rusya'da bu sıkıntının, bu operasyonun durması için. İnsanlar, sabiler, günahsız siviller ölmesin. Biz savaşın ne olduğunu çok iyi biliriz. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit verdik. Biz yaşatmayı hedefleyen bir anlayıştan geliyoruz. Onun için ne diyoruz? 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' 20 yıldır bu inanç, düşünceyle milletimizin hizmetindeyiz."

"Milletimizin gönlüne girmeye devam edeceğiz"

Binali Yıldırım, geçen hafta dünyanın en büyük köprüsünü açtıklarını, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete aldıklarını, dün Tokat'ta havaalanı açılışının gerçekleştirildiğini belirterek, kendisinin aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı olduğunu hatırlattı.

Herkesin Türkiye'ye baktığını, bunun ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu bildiklerini, bu nedenle hiç rehavet gösterme şansları olmadığını, sıfır hatayla çalışacaklarını ifade eden Yıldırım, "Gece gündüz, yağmur çamur demeden milletimizin gönlüne girmeye devam edeceğiz. Yakında Hattuşaş Havaalanı da bitecek. Sadece o değil Rize Artvin arasına dünyanın 5'inci, Avrupa'nın 2'inci denize yapılmış havaalanını bitirdik, onu da yakında açacağız. Gümüşhane Bayburt arasında bir havaalanı başladık. O da bitmek üzere, onu da açacağız. 26 havalimanıyla başladık, 57, diğerlerini de sayarsak 60 havalimanına çıkardık." diye konuştu.

Yıldırım, hava yolunun halkın yolu haline geldiğini, Kovid-19 salgınının bu sürece biraz engel olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Pandemi de yavaş yavaş gündemden çıkmaya başladı. Tam işler yoluna girdi derken Rusya-Ukrayna krizi patladı. 'Bize ne?' diyemeyiz. 250 kilometre, bak mayınlar Boğaz'a kadar geldi. Sonra orada ateş var, gözyaşı var, insanlık ayıbı var. İşte bu ateşi söndürmek için de gecesini gündüzüne katan bir lider var. Riya yapmadan, taraf tutmadan, adalet peşinde olan lider Recep Tayyip Erdoğan var. Bu savaşın doğurduğu sonuçlar, bugün ateş düştüğü yeri yakıyor ama bu savaş bittiği zaman bunun en büyük bedelini yaşayacak ülkelerin başında biz geliyoruz. Unutmayalım. Çünkü bizim ticaretimizin büyük bir kısmı, alışverişimizin 40 milyar doları bu iki ülkeyle yapılıyor. Bu iki ülkeden ülkemize 8 milyon ziyaretçi geliyor. Bu iki ülke, dünyanın tahıl ihtiyacının yüzde 60'ını sağlıyor. Şimdi bunlar yok. Bunlar olmayınca ne olacak? Gıda, tarım ürünleri önemli hale gelecek. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde gıdaya erişimde sorunlar yaşanacak. Bunun farkındayız, öncü göstergeleri görüyoruz ve gerekli tedbirleri de hükümetimiz alıyor. Artık gıda petrolden de altından da önemli hale geldi."

"Salgın sürecinde sağlık sistemini en iyi işleten ülkelerin başında geliyoruz"

Yıldırım, "Türkiye, bir yandan pandeminin sonuçlarını, doğurduğu hasarları gidermeye çalışırken, bir yandan da vatandaşımızın yaşadığı hayat pahalılığına, ekonomik zorluklara karşı ardı ardına tedbirler alıyor. Sıkıntımız var mı? Elbette var ama şunu bilin, vatandaşın sıkıntısı biliniyor. İmkanlar zorlanarak tedbirler de alınıyor. Türkiye'nin kaynakları, Türkiye'nin borçlarından fazladır. Böyle ülke çok az var. Onun için ülkemize güvenmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Elhamdülillah 2 yıllık bu salgın sürecinde sağlık sistemini en iyi işleten ülkelerin başında geliyoruz. Ne sayesinde? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibi sayesinde. Ne sayesinde? Şehir hastaneleri sayesinde. Şehir hastanelerini 'Hangi yandaşa peşkeş çekiyorsunuz, rant sağlıyorsunuz?' diye acımasızca eleştirenler bugün ümit ederim mahcubiyet duyarlar. Ama öyle bir şey de göremiyorum." dedi.

Hizmetin insan için yapıldığını, muhalefetin 20 yıldır hangi projeye başladılarsa karşı çıktığını dile getiren Yıldırım, "Muhalefet iyidir, iktidarın kamçısıdır. Kaliteli muhalefete Türkiye'nin ihtiyacı var. Kendilerini Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmeye formatlamış bir muhalefetin bu ülkeye hiçbir yararı yok. Ama şunu bilin, başaramazsınız, başaramayacaksınız. İster dışarıdaki akıl hocalarınız, isterse içerideki iş birlikçileriniz ne yaparsanız yapın hak her zaman galip gelecektir ve inşallah 2023'te hizmet bayrağını, AK Parti iktidarını, Meclisimizle beraber Cumhurbaşkanımızı gümbür gümbür tekrar seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, sözlerini, gençleri internet ve sosyal medyanın doğru kullanımı konusunda uyararak tamamladı.

Konuşmasının ardından Yıldırım'a hediye takdim edildi.

Danışma Meclisi Toplantısı'na, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve diğer ilgililer katıldı.