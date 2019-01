Binali Yıldırım Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım , belediye başkanlığı müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevini bırakacağını belirterek, "Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım." dedi.Yıldırım, CNN Türk'te Buket Aydın 'ın sunduğu "40" programında, soruları yanıtladı."Meclis Başkanı iken Belediye Başkanlığı için yarışmayı neden kabul ettiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, her şeyin bir ilki bir de sonu olduğunu söyledi.Kendisine hep ilkler ve sonların nasip olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:"Eğer size bir ihtiyaç duyulduysa bir yerde, onu 'kabul etmiyorum' deme hakkınız ve lüksünüz yok. Görevin büyüğü, küçüğü olmaz. Milletvekili oldum, bakan oldum, bakanlıktan ayrıldım yine çalışmaya devam ettim, tekrar bakan oldum, tekrar çalışmaya devam ettim. Bakanlıktan tekrar ayrıldım seçim öncesi. Üç sefer ayrıldım, dört sefer geldim ve Başbakanlık görevi nasip oldu, partimiz, Cumhurbaşkanımız uygun gördü, Başbakanlık yaptım. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yapmam gerekti, onu da seve seve kabul ettim. İstanbul benim ömrümün geçtiği şehir. 12 yaşında geldim geldim bu şehre, yani köyümde 12 yaşım geçti, bir ilkokul okudum, ondan sonra hep İstanbul'da geçti hayatım. Son 16 yıl Ankara 'da olmama rağmen bir ayağım hep İstanbul'da oldu. Gençliğimin geçtiği, meslek edindiğim, yuva kurduğum, iş güç sahibi olduğum, çocuk, torun sahibi olduğum İstanbul'da hizmet etmek benim için en büyük şereftir. Kaldı ki İstanbul, Hz. Peygamberimizin müjdelediği bir şehirdir, Fatih 'in fethettiği şehirdir, Sinan'ın (Mimar) süslediği bir şehirdir, Gazi Mustafa Kemal 'in Marmara 'daki düşman gemilerine bakarak, 'Geldikleri gibi gidecekler' dediği ve düşman işgalinden kurtardığı bir şehirdir. Şimdi sıra İstanbul'a, Napolyon 'un 'Dünya Başkenti' diye nitelendirdiği bu güzel şehre hizmet etme sırasında. Bundan da büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.""Meclis Başkanlığı görevimi bırakacağım"Kendisi hakkında çıkan "istifa" tartışmalarına değinen Yıldırım, şöyle devam etti:"Bu bir ilk, mevzuatta bir Meclis Başkanı'nın Belediye Başkanlığı'na adaylığı düşünülmemiş. Onun için de bu kanunlarda yazılmamış. Adaylığım açıklandığında herkes şaşırdı, 'Acaba şimdi ne olacak?' Hukukçular kendi aralarında tartışmaya başladılar. Kimisi diyor, 'Herhangi bir yasak yok. Belediye başkan adayı olabilir, istifa etmesine gerek yok.' Bir kısmı da diyor ki, 'İstifa etmelidir.' Neyse, şunu özetle söylemek istiyorum; Benim istifa meselesiyle vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor. Bizim İstanbul'u, İstanbul'un geleceğini konuşmamız lazım. İstanbul'un sorunları, gençleri, kadınları, İstanbul'u nasıl büyütürüz, ekonomisini nasıl güçlendiririz, bunu konuşmamız gerekirken anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor. Kaldı ki ben resmen aday bile değilim. Partim aday göstereceğini açıklamış. Yapılmayan bir işlem üzerinden bir tartışmanın gidiyor olması çok rahatsız edici bir şey. Burada ilk defa açıklıyorum, kararını verdim. Adaylık müracaatım yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimi bırakacağım. Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım.""Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibariyle tamamdır"Yıldırım, "Ben bıraktığım yere dönüp tekrar bakmam. Hayatım boyunca bıraktığım yere tekrar bakmadım, orayı yönetmeye kalkmadım. Öyle bir huyum vardır. Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibariyle tamamdır, orada görevimi tamamlamış olacağım ve ondan sonra seçime kadar tam kapasite İstanbul'la, İstanbullularla, İstanbul'un sorunlarıyla İstanbul kampanyasıyla vaktimi geçirmiş olacağım." ifadesini kullandı."İstifa" yorumlarıyla gündemin meşgul edilmeye, kendisinin ve partisinin yıpratılmaya çalışıldığına vurgu yapan Yıldırım, şunları kaydetti:"Ortada adaylık yok. Sadece bir niyet beyanı var. Bunun üzerinden bir yıpratma hareketi, partimizi yıpratma hareketi yapılıyor. Şahsımıza yönelik birtakım söylemler oluyor. Ben bunlarla mümkün mertebe muhatap olmak istemedim, uzak durmaya çalıştım. Ancak işin sonunda şuna gönlüm razı gelmiyor; 'istifa etti', 'istifa etmedi' gibi laflarla gündemin meşgul edilmesinin İstanbulluya bir yararı yok, İstanbul seçimlerine yararı yok. Bir de hiç aklımın köşesinden geçmeyen şeyler söyleniyor. 'Efendim, seçimi kaybedip esasında geri gelecekmiş de, onun için işi garantiye almak istiyormuş da' falan filan. Böyle bir şey yok. Ben çıktığım yoldan geri dönmem. Bir yola girdik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduk. Bizim için hedef 31 Mart akşamı İstanbulluların gönlüne girmek, hangi görüşten ve düşünceden olursa olsun, İstanbulluların desteğini alarak bu mübarek şehre hizmet etmek fırsatını bulmak. Bundan başka düşüncem yok."(Sürecek)