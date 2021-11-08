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Binali Yıldırım, "Ülkemizde güzel şeyler oldu, güzel şeyler olmaya da devam edecek" - Son Dakika

Binali Yıldırım, "Ülkemizde güzel şeyler oldu, güzel şeyler olmaya da devam edecek"

08.11.2021 16:29

Binali Yıldırım, "Ülkemizde güzel şeyler oldu, güzel şeyler olmaya da devam edecek" -Binali Yıldırım, 'İTÜ Denizcilik Fakültesi Kaptan Altay Altuğ Laboratuvar ve yemekhane binası' açılışına katıldı Binali Yıldırım, 'İTÜ Denizcilik Fakültesi Kaptan Altay Altuğ Laboratuvar ve yemekhane...

Binali Yıldırım, "Ülkemizde güzel şeyler oldu, güzel şeyler olmaya da devam edecek"

-Binali Yıldırım, 'İTÜ Denizcilik Fakültesi Kaptan Altay Altuğ Laboratuvar ve yemekhane binası' açılışına katıldı

İSTANBUL - Binali Yıldırım, 'İTÜ Denizcilik Fakültesi Kaptan Altay Altuğ Laboratuvar ve yemekhane binası' açılışına katıldı. Yıldırım, "Ülkemizde güzel şeyler oldu, güzel şeyler olmaya da devam edecek. Onun için işe hep bardağın boş tarafından değil, dolu tarafından bakmaya özen gösterelim." dedi.

Tuzla kampüsünde İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Kaptan Altay Altuğ Laboratuvar ve yemekhane binası açılışı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Açılışa İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Uzmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ, İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt katıldı. Program İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının öğretim üyelerinin çaldığı kemençe ve kanun müzik dinletisi ile başladı.

"Çok önemli kritik bir konumumuz var"

Açılışta konuşan Binali Yıldırım, Türkiye'nin terörle olan mücadelesi hakkında konuştu. Yıldırım, "Ülkemiz artık dünyanın başa güreşen ülkeleriyle birlikte yol yürüdük. Bunu belki biz içinde yaşadığımız için fark etmeyebiliriz. Ama dışarıdan baktığımız zaman dünyanın geleceğini, bölgesel ve küresel olaylara karar verirken Türkiye'ye de ne düşünüyor sorusu bugün soruluyor. Bunu lütfen gençler, özellikle bulunuyor. Olumsuz pompalanan haberler bu ülkeye haksızlıktır, hepimize haksızlıktır. Ülkemizde güzel şeyler oldu, güzel şeyler olmaya da devam edecek. Onun için işe hep bardağın boş tarafından değil dolu tarafından bakmaya özen gösterelim. Öbürünün bir faydası yok ki hem kendi moral değerlerimizi aşağı çekiyoruz. Hem de ülkemizin bu medeniyet yolculuğunda geri kalmasına sebep oluyoruz. Bizim yarım asırdır uğraştığımız temel sorunlarımız var. Nedir? Bölücü terör örgütüdür. Kaynaklarımızı tüketen bir iş, Bu onların marifeti mi? Değil, Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çekmek isteyen ve bölgede sesini kısmak isteyen süper, emperyal güçlerin işidir. Ama onlara bu fırsatı vermeyeceğiz, vermiyoruz ve bugün artık sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın Güneyi'nde de terör örgütüne hak ettiği cevabı veriyoruz ve güvenliğini halkımızın sağlıyoruz. Ben 2 sene başbakanlık yaptım. Kilis'te her gün 70 tane roket düşüyor. Savunma Sistemimizi NATO'ya talibiz. Normal şartlarda NATO anlaşmasına göre ülkemizde bir saldırı vaki olduğunda NATO üyeleri bunu karşılamakla mükellef, sağır ve dilsiz oldular. Hiçbir talebimize müspet karşılık vermediler. ve biz de kendi tedbirimizi aldığımız zaman S400'leri bu sefer de niye aldınız diye itiraz etmeye başladı. Tamamen iki yüzlülük, tamamen bir çifte standartla karşı karşıyayız. Bir yandan terörle mücadele için yanınızdayız, arkanızdayız diyorlar. Bir yandan da sivil masum insanların kanına giren teröristlere bütçelerini, resmi para koyarak her türlü silah desteği yapıyorlar. Bunları görmemiz lazım. Bunlar bu bölgede olmanın bedelidir. İbn-i Haldun'un dediği gibi, coğrafya bir kaderdir. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Bugün değil asırlar önce de böyle olmuş. Bundan sonra da böyle olacak. Burada niye bu bölge önemli, bu bölge üç kıtaya hitap ediyor. Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya üç denizi okyanuslarla birleştiren yerdeyiz. Çok önemli bir kritik bir konumumuz var." dedi.

Uzmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ ise,"Babam 1925 doğumlu, 1952 yılında Denizcilik Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Tabii 1925 doğumlu olunca şöyle geriye doğru baktığımda daha doğrusu babamın anlattıklarından hep zorluklar, sıkıntılar içerisinde büyümüşler, okumuşlar, yaşamışlar. Bunları hep babalarımızdan çok abilerim de kendi yaşantılarından zaten biliyor. Babam kendisini imkansızlıklar içerisinde bu okuldan kazandığı zaman giriyor. 1952'de mezun oluyor. " diye konuştu.

"Yemekhane ve laboratuvar binası yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alana sahip"

İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu, "İTÜ'nün marka değerini yükseltmek adına yapılan tüm bu girişimler aile bağlarımızı kuvvetlendiriyor. Hem de geleceğin İTÜ'lerinin yetişmesinde çok değerli maddi ve manevi katkılar ortaya koyuyor. Kıymetli mezunlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz ve İTÜ öğrencilerin büyük ihtiyacını karşılayacak Kaptan Altay Altuğ yemekhane ve laboratuvar binası az önce videoda da seyredildi. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alana sahip ve sosyal merkeziyle, kafeteryasıyla, laboratuvarıyla bu yerleşkemize, Tuzla yerleşkemize çok önemli bir birimi haline geliyor. Burada aynı zamanda İslam Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesin de bir irtibat ofisine yine bu binanın içerisinde bulunacak." İfadelerini kullandı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a, Yıldırım'ın İTÜ Üniversitesi'nden mezun olduğunda kendi imzasıyla meslek yemin metni ve aistan olarak da üniversitede göreve başlama yazsından oluşan anı metnini takdim etti. Öte yandan Binali Yıldırım ve protokol İTÜ Denizcilik Fakültesi Kaptan Altay Altuğ Laboratuvar ve yemekhane binasını gezdi.

Binali Yıldırım, Ülkemizde güzel şeyler oldu, güzel şeyler olmaya da devam edecek
Binali Yıldırım, Ülkemizde güzel şeyler oldu, güzel şeyler olmaya da devam edecek
Binali Yıldırım, Ülkemizde güzel şeyler oldu, güzel şeyler olmaya da devam edecek
Binali Yıldırım, Ülkemizde güzel şeyler oldu, güzel şeyler olmaya da devam edecek

İstanbul Teknik Üniversitesi, Binali Yıldırım, Denizcilik, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım, 'Ülkemizde güzel şeyler oldu, güzel şeyler olmaya da devam edecek' - Son Dakika


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