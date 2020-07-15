Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında il protokolü şehitliği ziyaret etti, ardından hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

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BİNGÖL - Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında il protokolü şehitliği ziyaret etti, ardından hain darbe girişimini anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilk olarak Bingöl- Elazığ Karayolu üzerinde bulunan şehit kabirleri ziyaret edildi. Ziyarete Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, şehit aileleri ve kurum amirleri katıldı. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılırken, tüm şehitler için dua edildi. Kabir ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Vali Kadir Ekinci, Milletin darbe girişimini bertaraf ettiğini anımsattı.

15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe teşebbüsünün seneyi devriyesini idrak ettiklerini aktaran Vali Kadir Ekinci," Hepinizin malumu olduğu üzere bugün Fetullahçı Terör Örgütü mensupları milletin silahlarıyla, tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla yine bu milletin namusuna, milli iradesine gasp etmeye teşebbüs etmiştir. Ama Elhamdülillah bu milletin her defasında olduğu gibi dik duruşuyla, cesaretiyle bayrağına, ezanına, milli iradesine duyduğu düşkünlükle, inançla, sevgiyle bu darbe girişimini bertaraf etti. Şükürler olsun, başarılı olamadılar. İnşallah bundan sonra da hiçbir gayret, hiçbir girişim başarılı olmayacaktır. Elbette bu süreçte şehitlerimiz oldu, binlerce gazilerimiz oldu. Ben bugün vesilesiyle onları rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize tekrar şifalar diliyorum. Rabbim inşallah bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir geceyi yaşatmasın. Milletlerin tarihinde belirli dönüm noktaları vardır. 1071'de Sultan Alparslan'ın Anadolu topraklarını bizlere vatan yapması, 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin İstanbul'u başkent yapması, Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal mücadelesi vermesi bu dönüm noktalarından birisidir. 15 Temmuz da emin olun ki bu milletin yeni bir dönüm noktasıdır. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Bundan sonra inşallah hedeflerinden sapmadan, milletinin daha refah bir hayat yaşaması için elinden gelen gayreti yaparak, askeri alanda her türlü mücadeleyi, milletin çıkarlarını koruyan, ekonomik anlamda çok daha gelişmiş bir Türkiye inşallah dünya milletleri arasında hak ettiği yeri alacaktır. Tekrar 15 Temmuz gibi bir geceyi bu milletin bir daha yaşamaması dileğiyle, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum" dedi.

İl protokolü, daha sonra Bingöl Üniversitesi'nde kurulan 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi.

Bingöl, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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