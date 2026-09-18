Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor - Son Dakika
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Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor

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Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor
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Volkswagen'in 75 yıllık İspanyol otomobil markası Seat'ı kapatma planı gündeme geldi. Çinli rakiplerin yükselişi, elektrikli araç dönüşümü ve artan maliyetler nedeniyle yatırımlarını Cupra'ya yönlendirmeyi planlayan Volkswagen'in bu kararı, otomotiv sektöründeki büyük yeniden yapılanmanın işareti olarak değerlendiriliyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in, 75 yıllık İspanyol otomobil markası Seat'ın üretimini sonlandırmaya hazırlandığı belirtildi. Çinli rakiplerin yükselişi, elektrikli araç dönüşümü ve artan maliyet baskıları nedeniyle şirketin yatırımlarını Cupra markasına yönlendireceği ifade edildi.

SEAT İÇİN 75 YILLIK DÖNEM SONA ERİYOR

1950 yılında İspanya'da devlet şirketi olarak kurulan Seat, 1986 yılında Volkswagen Grubu bünyesine katılmıştı.

Ancak marka son yıllarda eski gücünü kaybetti. 2020 yılından bu yana yeni bir model tanıtılmayan Seat, Volkswagen'in küresel teslimatlarında 2025 itibarıyla yüzde 3'ün altında paya sahip oldu.

Otomotiv sektöründe yeni model yatırımları markaların rekabet gücü açısından kritik önem taşırken, Seat'ın uzun süredir yeni araç geliştirmemesi geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

YATIRIMLAR CUPRA'YA AKTARILACAK

Volkswagen'in 2018 yılında oluşturduğu Cupra markası, son dönemde Seat'ın önüne geçti.

Elektrikli araç yatırımlarıyla büyüyen Cupra, geçen yıl satışlarda ilk kez Seat'ı geride bıraktı. Volkswagen yönetiminin Seat için yeni elektrikli araç yatırımlarını "karlı olmadığı" gerekçesiyle değerlendirmediği belirtildi.

Şirketin iki ayrı marka için yatırım yapmak yerine kaynaklarını Cupra'ya yönlendirmeyi planladığı, içten yanmalı motorlu Seat modellerinin ise zamanla üretimden kaldırılacağı aktarıldı.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER AVRUPA'YI ZORLUYOR

Volkswagen'in Seat kararı, otomotiv sektöründeki büyük dönüşümün bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Çinli üreticiler BYD, SAIC Motor ve Geely, elektrikli araç pazarındaki yükselişleri ve fiyat avantajlarıyla Avrupa'daki geleneksel markalar üzerinde baskı oluşturuyor.

Elektrikli araç teknolojisine geçiş için gereken yüksek yatırım maliyetleri, zayıflayan talep ve Çin pazarındaki rekabet de otomotiv devlerini yeni stratejiler geliştirmeye zorluyor.

OTOMOTİVDE BÜYÜK YENİDEN YAPILANMA

Avrupa'da otomobil satışları 2025 yılında 13,3 milyon seviyesinde kaldı. Bu rakamın 2019 döneminin yaklaşık 2 milyon araç altında olduğu belirtiliyor.

Sektörde birçok marka benzer şekilde yeniden yapılanma sürecine girerken, Stellantis grubunun bazı markalarına yatırımı azaltması, Nissan ve Jaguar Land Rover gibi şirketlerin de strateji değişikliğine gitmesi dikkat çekiyor.

"DOĞAL SEÇİLİM" DÖNEMİ BAŞLIYOR

Otomotiv analistleri, sektörün güçlü markaların ayakta kalacağı yeni bir döneme girdiğini belirtiyor.

AlixPartners'ın raporuna göre Çin'de faaliyet gösteren 129 elektrikli araç markasından yalnızca 15'inin 2030 yılına kadar varlığını sürdürebileceği öngörülüyor.

AutoForecast Solutions Başkan Yardımcısı Sam Fiorani, küresel otomotiv sektöründe büyük bir yeniden yapılanma yaşandığını belirterek, uzun vadede hem geleneksel hem de Çinli üretici sayısının azalacağını ifade etti.

Seat'ın kapanışı gerçekleşirse, Ford'un Mercury, General Motors'un Saturn ve Pontiac markalarını kapatması ile Saab'ın iflasından sonra otomotiv dünyasındaki en dikkat çekici marka kayıplarından biri olacak.

VolkswagenOtomobilEkonomiSeatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    Seat ülkemizde bilinmeyen üst düzeyde bir markadır . sadece Leon tutuldu exseo modeli yerlerde gezdi silindi piyasadan , müthiş bir araç kimsenin dikkatini çekmedi 0 0 Yanıtla
  • Kanuni Süleyman Kanuni Süleyman:
    çok eski haber 0 0 Yanıtla
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