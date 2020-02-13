Bir ihracat kalemi olarak basketbol! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bir ihracat kalemi olarak basketbol! - Son Dakika Spor

Bir ihracat kalemi olarak basketbol!

6 saat önce

Shane Larkin'in Türkiye A Milli Basketbol Takımı formasını giyeceğini açıklaması, akabinde Türk vatandaşı olması, çifte pasaportlu oyuncuları bir kez daha gündeme getirdi.

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Shane Larkin'in Türkiye A Milli Basketbol Takımı formasını giyeceğini açıklaması, akabinde Türk vatandaşı olması, çifte pasaportlu oyuncuları bir kez daha gündeme getirdi.


Bugün dünya üzerinde birçok ülkede, çoğunlukla ABD'li olmak üzere kadrolarında bir çifte pasaportlu oyuncu bulundurmakta.


FIBA kurallarına göre her ülke, bir maçta kadrosunda 1 adet çifte pasaportlu oyuncu oynatabilmekte.


Shane Larkin, şimdiye dek başka bir ülkenin pasaportunu alan 57. ABD'li basketbolcu oldu. Türkiye erkeklerde daha önce Bobby Dixon, Scottie Wilbekin ve Gürcü Zaza Enden'i oynatırken, ay yıldızlıların dışında Filipinler, Kuzey Makedonya, Kosova, Irak, Endonezya, Tayvan, Belarus gibi ülkelerde de 'lejyonerler' milli takım kadrolarında yer almakta.


İSRAiL BAŞTA


Şimdiye dek 6 ABD'li oynatan İsrail bu alanda başı çekerken Karadağ ve Filipinler dörder ABD'li ile bu ülkeyi izliyor. Kadınlarda ise şimdiye dek 37 ABD'li oyuncu çift pasaportla başka ülkelerin milli takımlarında oynadı.


Karadağ 4 oyuncuyla kadınlarda zirvede. Türkiye de değişik dönemlerde Quanitra Hollingsworth, LaToya Sanders ve Kiah Stokes'a şans verdi.


Amerika Birleşik Devletleri, Shane Larkin, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:05 
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