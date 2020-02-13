Bir ihracat kalemi olarak basketbol!

Shane Larkin'in Türkiye A Milli Basketbol Takımı formasını giyeceğini açıklaması, akabinde Türk vatandaşı olması, çifte pasaportlu oyuncuları bir kez daha gündeme getirdi.



Bugün dünya üzerinde birçok ülkede, çoğunlukla ABD'li olmak üzere kadrolarında bir çifte pasaportlu oyuncu bulundurmakta.



FIBA kurallarına göre her ülke, bir maçta kadrosunda 1 adet çifte pasaportlu oyuncu oynatabilmekte.



Shane Larkin, şimdiye dek başka bir ülkenin pasaportunu alan 57. ABD'li basketbolcu oldu. Türkiye erkeklerde daha önce Bobby Dixon, Scottie Wilbekin ve Gürcü Zaza Enden'i oynatırken, ay yıldızlıların dışında Filipinler, Kuzey Makedonya, Kosova, Irak, Endonezya, Tayvan, Belarus gibi ülkelerde de 'lejyonerler' milli takım kadrolarında yer almakta.



İSRAiL BAŞTA



Şimdiye dek 6 ABD'li oynatan İsrail bu alanda başı çekerken Karadağ ve Filipinler dörder ABD'li ile bu ülkeyi izliyor. Kadınlarda ise şimdiye dek 37 ABD'li oyuncu çift pasaportla başka ülkelerin milli takımlarında oynadı.



Karadağ 4 oyuncuyla kadınlarda zirvede. Türkiye de değişik dönemlerde Quanitra Hollingsworth, LaToya Sanders ve Kiah Stokes'a şans verdi.



