"Bir Masal Anlat Bana, İçinde Virüs Olmasın" projesi başlıyor! - Son Dakika

"Bir Masal Anlat Bana, İçinde Virüs Olmasın" projesi başlıyor!

Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi ve Üsküdar Nar Harekâtı Kulübü işbirliği ile planlanan "Bir Masal Anlat Bana, İçinde Virüs Olmasın" projesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programı tarafından desteklenecek.

Proje kapsamında; Üsküdar Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde okuyan 60 kız öğrencinin, 3-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik farkındalık amaçlayan yenilikçi masallar üretmesi ve üretilen masalların Türkiye'de bulunan sevgi evlerine gönderilmesi planlanıyor.

Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi ve Üsküdar Nar Harekâtı Kulübü işbirliğinde yürütülecek projeyle; Üsküdar Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde okuyan 60 kız öğrencinin, 3-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik farkındalık amaçlayan yenilikçi masallar üretmesi ve üretilen masalların Türkiye'de bulunan sevgi evlerine gönderilmesi planlanıyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programı, Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi ve Üsküdar Nar Harekâtı Kulübü işbirliği ile planlanan 'Bir Masal Anlat Bana, İçinde Virüs Olmasın' projesini 'Bizi Bağlayan Şeyler' başlığında destekleyecek.

KIZ ÖĞRENCİLERDEN MASAL DOLU PROJE

Projenin ayrıca, %45'i çocuk ve gençlerden oluşan 15 milyon nüfusa ev sahipliği yapan İstanbul'un virüsle mücadelesine katkı vermesi de amaçlanıyor. Başta risk altındaki çocuk grupları olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının çocuklar üzerindeki olumsuz psiko-sosyal etkilerinin azaltılması projenin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca nitelikli online e-masal arşivi oluşturulması, ilk defa işaret diliyle işitme engelli çocuklara masallarla destek verilmesi ve aynı zamanda masal videolarında etkililik amaçlı kuklalardan faydalanılması hedefleniyor.

DR. NEBİYE YAŞAR: "MASALLARLA BİLİŞSEL TERAPİ YÖNTEMİ KULLANILACAK"

Proje hakkında bilgi veren Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Direktörü ve Avrupa Birliği Proje Koordinatörü Dr. Nebiye Yaşar, "Masallarla bilişsel terapi, çocuğun ruhunda oluşan deformasyonları iyileştirmede en etkili yoldur. Projeyle 3-12 yaş aralığındaki çocukların dünyasında masallar ile negatif duyguların pozitife dönüştürülmesi, masallar aracılığıyla çocuğun kendini ifade edebilmesi, kendisini tanımasına destek verilmesi hedeflenmiştir. Bu üretilen masallar ile çocukların problemlerini çözebilmelerinde farklı bir bakış açısı kazanması ve alternatif üretebilmesi, sosyal izolasyona bağlı olarak çocuklarda yaşanabilecek sorunlara yönelik psiko-sosyal destek sağlanması oldukça önemli. Dijital çağa özel, çocuklara yönelik rehabilite edici bilişsel terapi yöntemleri ile hazırlanan 60 online masal ile bir arşiv hayata geçirilecek. Bu alanda oluşturulmuş ilk masal örnekleri olacaklar" ifadelerini kullandı.

İKLİMA EBRAR ÇİÇEKDAL: "GELECEĞİN MİMARI ÇOCUKLARA FARKINDALIK KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Projenin amacına yönelik bilgi paylaşımında bulunan Proje Koordinatör Yardımcısı ve Üsküdar Nar Harekâtı Kulüp Başkanı İklima Ebrar Çiçekdal, proje faaliyetleri kapsamında şu ifadeleri kullandı:

"Nar Harekâtı", bir sosyal sorumluluk kulübü olup, 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük Kulübü bünyesinde, gönüllü üniversite öğrencileriyle faaliyetlerine başladı. Kulübümüz bünyesinde, Sevgi evlerinde kalan çocuklarla sürekli ve düzenli etkinlikler yapılıyor. Sevgi evlerindeki çocukların varlığıyla ilgili toplumda farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor. Toplumsal algıyı geliştirmek ve toplumu bilinçlendirmek adına yapılan etkinliklerin yanı sıra çocuklara farkındalık oluşturmak için "Masal Projesi" çok verimli olacak. Farkındalıklar küçük yaşta başlıyor ve geleceğin mimarı çocukların farkındalığı bakış açısı olarak benimsemeleri adına "Nar Tanesi " masal kitabının Narcanlar tarafından yazılması kulübümüz adına çok verimli bir süreç olacaktır."

Üsküdar Üniversitesi, Üsküdar, Genç, Nar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 10:30 - Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Bir Masal Anlat Bana, İçinde Virüs Olmasın' projesi başlıyor! - Son Dakika

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