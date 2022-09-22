Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi: "Başbakan, İngiltere-Türkiye İkili İlişkilerinin Derinleşmesini Memnuniyetle Karşıladı"

Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın dün New York'ta yaptığı görüşmeye ilişkin, "Başbakan, ticaret ve yatırım alanlarındaki azımsanmayacak artış ve yeni savunma işbirliği de dahil olmak üzere son yıllarda İngiltere- Türkiye ikili ilişkilerinin derinleşmesini memnuniyetle karşıladı" açıklaması yaptı.

Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın dün New York'ta yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Başbakan, 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Görüşme, Ukrayna'nın son zamanlarda kazandığı toprakların etkisi ve Rus işgalini püskürtmedeki başarısı da dahil Ukrayna'daki çatışma odaklıydı. Başbakan mesajının net olduğunu belirtti: Kiev kazanabilir ve kazanacak ve uluslararası toplum Ukrayna'nın egemenliğine destek vermeli.

Başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karadeniz üzerinden yapılan hayatı önemdeki tahıl ihracatını sağlama hususundaki rolünden ve yeni tehlikeler karşısında kritik olan NATO genişlemesine verdiği destekten dolayı tebrik etti.

Başbakan ayrıca, ticaret ve yatırım alanlarındaki azımsanmayacak artış ve yeni savunma iş birliği de dahil olmak üzere son yıllarda İngiltere-Türkiye ikili ilişkilerinin derinleşmesini memnuniyetle karşıladı.

Liderler, nükleer enerji de dahil olmak üzere temiz enerji ve son teknoloji savunma teknolojisi ve ticareti alanlarında iki ülke arasındaki ortaklığı daha da geliştirme fırsatlarını ele aldılar."