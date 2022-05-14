KASTAMONU - Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Kastamonu'ya ulaştı - Son Dakika
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KASTAMONU - Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Kastamonu'ya ulaştı

14.05.2022 10:53

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a götürülmek üzere alınan toprak, bisikletçiler tarafından Kastamonu'nun İnebolu ilçesine ulaştırıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a götürülmek üzere alınan toprak, bisikletçiler tarafından Kastamonu'nun İnebolu ilçesine ulaştırıldı.

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyeleri, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden aldığı toprağı 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştırmak üzere bisikletleriyle yola çıktı.

İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 3 bisikletçi, sırasıyla Keşan, Marmaraereğlisi, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Amasra ve Cide'de mola verdikten sonra İnebolu'ya geldi.

ROBİS Başkanı Latif Mehmet, AA muhabirine, Gümülcine'den bisikletleriyle 3 Mayıs'ta yola çıktıklarını söyledi.

Yolculuklarının 12. gününde İnebolu'ya geldiklerini belirten Mehmet, "Geçen yıl başlattığımız projeyi bu yıl devam ettiriyoruz. Toplamda 15 günlük yolculuk olacak. 17 Mayıs'ta Samsun'da olacağız." dedi.

Yolculukları boyunca 1350 kilometre pedal çevireceklerini dile getiren Mehmet, "Günde ortalama 100 kilometre yol yapıyoruz. Seyahatimizde şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık. İlk başta biraz yağmur, rüzgar oldu. Onun dışında çok iyi. Karadeniz biraz zorluymuş ama havası çok iyi geldi." diye konuştu.

Mehmet, İnebolu'dan Sinop'un Ayancık ilçesini gideceklerini kaydetti.

KASTAMONU - Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Kastamonu'ya ulaştı
KASTAMONU - Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Kastamonu'ya ulaştı
KASTAMONU - Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Kastamonu'ya ulaştı
KASTAMONU - Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Kastamonu'ya ulaştı
KASTAMONU - Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Kastamonu'ya ulaştı
KASTAMONU - Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Kastamonu'ya ulaştı
KASTAMONU - Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Kastamonu'ya ulaştı
KASTAMONU - Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Kastamonu'ya ulaştı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Kastamonu'ya ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU - Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Kastamonu'ya ulaştı - Son Dakika
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