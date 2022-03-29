Bisikletle Avrupa ve Asya turuna çıkan Tayvanlılar Eshab-ı Kehf'te mola verdi - Son Dakika

Finlandiya'dan 8 ay önce bisiklet turuna çıkan 2 Tayvanlı, binlerce kilometre pedal çevirerek geldikleri Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde mola verdi.

Finlandiya'dan bisikletleriyle yola çıkan 27 yaşındaki diş hekimi Liao Yi Jen ve 25 yaşındaki avukat ya Hsin Chung, İsveç, Danimarka, Almanya, Polonya, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye ulaştı.

Türkiye'de çeşitli illeri gezip Kahramanmaraş'a gelen bisikletliler, daha sonra Altunelma Mahallesi'ndeki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti.

Liao Yi Jen, AA muhabirine, Afşin'in güzel bir ilçe olduğunu, insanlarının sıcakkanlılığıyla dikkatlerini çektiğini söyleyerek, "Toplam 9 bin kilometre pedal çevirdik. Afşin güzel bir şehir, tarih, kültür, misafirperverlik gibi aradığımız her şeyi bulabiliyoruz." diye konuştu.

Dünyayı gezmek için başladıkları yolculukta farklı kültür, insan, lezzet ve yerleri görmeyi amaçladıklarını ifade eden Yi Jen, Türk insanın misafirperverliğinden çok etkilendiklerini belirtti.

Ya Hsin Chung da Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni görmekten mutlu olduklarını dile getirdi. Külliyenin sakin, huzurlu ve güzel bir yer olduğunu anlatan Chung, yolculuklarını İran'da noktalayacaklarını kaydetti.