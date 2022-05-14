Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Çankırı'ya ulaştı - Son Dakika
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Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Çankırı'ya ulaştı

14.05.2022 15:35

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Çankırı'ya getirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Çankırı'ya getirildi.

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletlilerce 5 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'ün ardından Çankırı'ya ulaştırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonuna bağlı bisikletliler tarafından taşınan emanetler, il sınırında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet İl Temsilcisi Mesut Çınar ve Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen'e teslim edildi.

Emanetleri teslim alan Engin Çimen, öperek aldığı toprağı ve Türk bayrağını Kastamonu'nun Tosya ilçesine götürecek.

Selanik-Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.

Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Çankırı'ya ulaştı
Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Çankırı'ya ulaştı
Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Çankırı'ya ulaştı
Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Çankırı'ya ulaştı

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Son dakika haber | Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Çankırı'ya ulaştı Son dakika haber | Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Çankırı'ya ulaştı Samsun'da 'Atalarımın Dansı' şöleni Samsun'da 'Atalarımın Dansı' şöleni Bisikletliler Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' ulaştırmak için Bolu yoluna çıktı Bisikletliler Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' ulaştırmak için Bolu yoluna çıktı

Bisiklet, Çankırı, Selanik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Çankırı'ya ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Çankırı'ya ulaştı - Son Dakika
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