Son Dakika Haberleri: Bitkin Halde Bulunan Akbaba Tedavi Altına Alındı

Bitkin Halde Bulunan Akbaba Tedavi Altına Alındı

36 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlarca bitkin halde bulunan akbaba, tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlarca bitkin halde bulunan akbaba, tedavi altına alındı.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Köprülü köyü yakınında vatandaşlar, bitkin halde bir akbaba gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine kuşun bulunduğu yere gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, akbabaya müdahale etti.

Akbaba, buradaki müdahalenin ardından tedavi için il merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:22 Kaynak: AA

Köprülü, Çukurca, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satış Noktaları Kapatılmaya Başlayınca Fiyatlar Tavan Yaptı Malatya'da Korkutan Deprem! Meteoroloji'den Vatandaşlara Fırtına Uyarısı! Hızı 80 Kilometreyi Bulacak İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 94'ü Sayıldı! İşte İmamoğlu ile Yıldırım Arasındaki Fark
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 21:58:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitkin Halde Bulunan Akbaba Tedavi Altına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]