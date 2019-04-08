Bitkin Halde Bulunan Akbaba Tedavi Altına Alındı
36 dakika önce
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlarca bitkin halde bulunan akbaba, tedavi altına alındı.
Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde vatandaşlarca bitkin halde bulunan akbaba, tedavi altına alındı.
Hakkari-Çukurca kara yolundaki Köprülü
köyü yakınında vatandaşlar, bitkin halde bir akbaba gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine kuşun bulunduğu yere gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, akbabaya müdahale etti.
Akbaba, buradaki müdahalenin ardından tedavi için il merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:22 Kaynak: AA
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