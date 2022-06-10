BM: Akdeniz, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteci ve göçmenler için daha ölümcül hale geldi - Son Dakika
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BM: Akdeniz, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteci ve göçmenler için daha ölümcül hale geldi

10.06.2022 13:28
BM: Akdeniz, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteci ve göçmenler için daha ölümcül hale geldi

Birleşmiş Milletler (BM), son yıllarda Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşan mülteci ve göçmenlerin sayısı 2015'e göre azalsa da yolculukların daha ölümcül hale geldiği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), son yıllarda Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşan mülteci ve göçmenlerin sayısı 2015'e göre azalsa da yolculukların daha ölümcül hale geldiği uyarısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2015'te Avrupa'ya geçen mülteci ve göçmelerin sayısının 1 milyona ulaşarak zirve yaptığını anımsattı.

Mantoo, takip eden yıllarda ise Avrupa'ya geçişlerin düşüş eğilimi gösterdiğini 2018'de 141 bin 500, 2019'da 123 bin 700, 2020'de 95 bin 800 ve 2021'de ise 123 bin 300 kişinin Avrupa kıtasına ulaştığını aktardı.

"Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşan mülteci ve göçmenlerin sayısı 2015 yılına göre daha az olsa da yolculuklar daha ölümcül hale geliyor." diyen Mantoo, geçişlerde azalma gözlemlemesine rağmen aksine ölüm oranlarında artış yaşandığına dikkati çekti.

Mantoo, 2018'de 2 bin 277, 2019'da 1510, 2020'de 1881 ve son olarak da geçen yıl 3 bin 231 düzensiz göçmenin Akdeniz'de yaşamını yitirdiğini veya kaybolduğunu belirtti.

Uluslararası topluma daha fazla eylem çağrısı

Düzensiz göçmenlerin geçişinde en fazla ölüm ve suistimallerin yaygın olarak Eritre, Somali, Cibuti, Etiyopya, Sudan ve Libya rotalarında görüldüğünü ifade eden Mantoo, "Yolculukları sırasında, mülteciler ve göçmenlerin, Sahra Çölü'nü geçmek için kaçakçılara güvenmekten başka fazla bir seçeneği yok. Bu da onları yüksek suistimal risklerine maruz bırakıyor. Libya ve Tunus'tan, çoğu kişiler denizi geçerek İtalya ve Malta'ya ulaşmaya çalışıyor." bilgisini paylaştı.

Sözcü Mantoo, Akdeniz'de düzensiz göçmen ölümlerinin önlenmesi ve Avrupa yolculuğuna çıkan mülteci ve sığınmacıların korunması için uluslararası topluma daha fazla eylem çağrısında bulundu.

Afrika'nın kuzeyindeki başta Libya olmak üzere Tunus ve Fas gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Akdeniz, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Akdeniz, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteci ve göçmenler için daha ölümcül hale geldi - Son Dakika

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