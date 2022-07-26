BM: "Ukrayna tahılının Karadeniz'den ilk sevkiyatları birkaç gün içinde hareket edebilir" - Son Dakika
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BM: "Ukrayna tahılının Karadeniz'den ilk sevkiyatları birkaç gün içinde hareket edebilir"

26.07.2022 09:03
BM: "Ukrayna tahılının Karadeniz'den ilk sevkiyatları birkaç gün içinde hareket edebilir"

Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna yetkilileri, Ukrayna'daki tahılın ilk sevkiyatının birkaç gün içinde Karadeniz limanlarından hareket edebileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna yetkilileri, Ukrayna'daki tahılın ilk sevkiyatının birkaç gün içinde Karadeniz limanlarından hareket edebileceğini söyledi. Tahıl sevkiyatının ilk olarak Chornomorsk Limanı'ndan yapılması planlanıyor.

Türkiye'nin liderliğinde Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Ukrayna'dan ilk tahıl sevkiyatının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Birleşmiş Milletler (BM) ve Ukrayna yetkilileri, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Ukrayna'dan sevk edilemeyen tahıl ürünlerinin birkaç gün içinde Karadeniz'den hareket etmesinin beklendiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından bu yana, Ukrayna'daki tahılın ablukaya alınmasıyla büyüyen küresel bir gıda krizi tehdidiyle başa çıkmak üzere BM aracılığıyla İstanbul'da yapılan anlaşma doğrultusunda, tahılın birkaç gün içinde Karadeniz limanlarından ayrılabileceği belirtildi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, "İlk geminin birkaç gün içinde hareket etmesini bekliyoruz. Ortak Koordinasyon Merkezi, denizcilik endüstrisi ile bağlantı kuracak ve çok yakın bir zamanda gemiler için ayrıntılı prosedürler yayınlayacak" ifadelerini kullanarak, "Bütün taraflar taahhütlerini yeniden teyit etti" dedi.

TÜM TARAFLAR YARIN İSTANBUL'DAKİ ORTAK KOORDİNASYON MERKEZİ'NDE BİR ARAYA GELECEK

Anlaşmanın tüm taraflarının yarın İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi'ndeki Ortak Koordinasyon Merkezi'nde bulunacağını söyleyen Haq, merkezin tüm gemi hareketlerini ve denetimlerini izleyeceğini belirtti. Haq ayrıca, "Tarafların üzerinde anlaştıklarını tam olarak uygulamalarını istiyoruz" dedi.

İLK SEVKİYATIN CHORNOMORSK LİMANI'NDAN YAPILMASI PLANLANIYOR

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, ilk tahıl sevkiyatının bu hafta Chornomorsk Limanı'ndan yapılmasını umduklarını ve sevkiyatların 2 hafta içinde anlaşma çerçevesinde tüm limanlardan yapılabileceğini aktardı.

Ukrayna'nın ne kadar tahıl ihraç edilebileceği konusunda bir sınır olmadığını ve sevkiyatların yeniden başlamasının Ukrayna'ya ayda en az 1 milyar dolar getireceğini belirten Kubrakov, anlaşmanın önündeki en büyük riskin Rus saldırılarının olduğunu ve bunun "piyasayı korkutabileceğini" ifade etti. Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Yuriy Vaskov ise, "Önümüzdeki 24 saat içinde limanlarımızdan ihracatı yeniden başlatmak için çalışmaya hazır olacağımıza inanıyoruz. Bu öncelikle Chornomorsk Limanı'ndan olacak. Sonra Odesa, ardından Pivdeny Limanı'ndan gerçekleşecek" dedi.

"ANLAŞMADA SALDIRILARI ENGELLEYEN BİR ŞEY YOK"

Geçtiğimiz cumartesi günü Rus güçlerinin Odesa'da bir Ukrayna savaş gemisini ve bir silah deposunu vurmasını ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasında Rusya'nın Ukrayna'daki askeri altyapıya saldırmasını engelleyecek herhangi bir madde olmadığını belirtti.

UKRAYNA'NIN TAHIL İHRACI SAVAŞ ÖNCESİ DÖNEME DÖNDÜRÜLMEK İSTENİYOR

Geçtiğimiz cuma günü BM, Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaşma, Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rusya tarafından ablukaya alınan tahılın Ukrayna limanlarından sevkiyatları için güvenli geçiş sağlamayı amaçlıyor. İstanbul'da imzalanan anlaşma, Ukrayna'nın tahıl sevkiyatını savaş öncesindeki gibi ayda 5 milyon ton seviyelerine geri getirebilecek diplomatik bir atılım olarak değerlendiriliyor.

(Aylin Albayrak - İHA)

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ABD: Ukrayna tahılı en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebilir ABD: Ukrayna tahılı en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebilir BM: 'Ukrayna tahılının Karadeniz'den ilk sevkiyatları birkaç gün içinde hareket edebilir' BM: 'Ukrayna tahılının Karadeniz'den ilk sevkiyatları birkaç gün içinde hareket edebilir'
Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: 'Ukrayna tahılının Karadeniz'den ilk sevkiyatları birkaç gün içinde hareket edebilir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM: "Ukrayna tahılının Karadeniz'den ilk sevkiyatları birkaç gün içinde hareket edebilir" - Son Dakika
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