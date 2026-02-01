Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum\'da 8 tekne kıyıya vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına, denizde korku dolu anlara neden oldu. Gümbet Koyu'nda demirli tekneler, şiddetli rüzgârın etkisiyle yaprak gibi savrularak kıyıya sürüklendi. Teknelerin çarpıştığı sırada yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
Meteoroloji'nin fırtına uyarısının ardından Bodrum'da beklenen hava koşulları sabah saatlerinde etkili oldu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle Gümbet Koyu'nda demirli bir motoryat ile katamaran tipi yelkenli tekne kıyıya sürüklendi. Daha fazla hasar oluşmaması için tekneler karaya bağlanarak sabitlendi.
Fırtınanın şiddetini artırmasıyla birlikte bir motoryat ile bir yelkenli daha demirlerinden koparak kıyıya doğru sürüklendi. Kıyıdaki teknelerin üzerine doğru gelen tekneler, kısa süreli paniğe neden oldu. Kontrolden çıkan deniz araçları karaya vururken, bazı tekneler birbirine çarptı.
Denizcilerin teknelerinin daha fazla zarar görmemesi için verdiği yoğun çaba cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Koyda demirli yaklaşık 20 metre uzunluğundaki başka bir motoryatın da kıyıdan 50 metre açıkta karaya oturduğu görüldü.
Gümbet Koyu'nda ayrıca 5 metrelik iki sandalın su aldığı, bir şişme botun ise kıyıya sürüklendiği gözlendi. Yaşanan fırtına nedeniyle koyda toplam 8 deniz aracı kıyıya vurdu.
