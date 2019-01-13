Bodrum'da Nesli Tükenme Tehlikesinde Olan Akdeniz Foku Görüntülendi
1 saat önce
Bodrum'da nesli tükenme tehlikesinde olan Akdeniz foku görüntülendi Bodrum'da nesli tükenme tehlikesinde olan Akdeniz foku görüntülendiMUĞLA - Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından yayımlanan "Kırmızı Liste"de soyu kritik derecede tehdit altında olan tür olarak sınıflandırılan Akdeniz...
Bodrum
'da nesli tükenme tehlikesinde olan Akdeniz
foku görüntülendi
Bodrum'da nesli tükenme tehlikesinde olan Akdeniz foku görüntülendi
MUĞLA - Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından yayımlanan "Kırmızı Liste"de soyu kritik derecede tehdit altında olan tür olarak sınıflandırılan Akdeniz foku, Muğla
'nın Bodrum ilçesinde görüntülendi.
Yeryüzündeki en nadir 12 hayvan türü arasında yer alan ve nesli tehlike altında bulunan Akdeniz foku, Göltürkbükü
sahilinde görüldü. Öğle saatlerinde Göltürkbükü sahilinde iskeleye çıkan vatandaşlar, nesli tükenmekte olan Akdeniz fokunu görüntüledi. Deniz açığında avlandığı görülen yaklaşık 1,50 metre uzunluğundaki Akdeniz fokunun iskele kenarına gelerek kendisini göstermesi ve deniz içinde takla atması vatandaşları heyecanlandırdı. İnsanlardan kaçmadığı görülen Akdeniz foku, bir süre iskele etrafında yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Dünyada 500, Türkiye
'de 100 tane kaldı
Akdeniz fokları 20. yüzyılın başına kadar tüm Akdeniz kıyıları ile doğu Atlantik kıyılarında Portekiz
'den Batı Afrika
sahillerindeki Senegal
'e kadar 1000'lerle ifade edilen bir nüfusa sahipti. Aşırı avlanma, yaşam alanları kaybı ve dünya dağılımı daraldı ve nüfusu hızla azaldı.
Dünyadaki nüfusunun yaklaşık 450-500 birey olduğu tahmin edilen Akdeniz Foku, bugün sadece Yunanistan
, Türkiye, Moritanya
ve Madeira Adaları
'nda yaşamaktadır.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:16 Kaynak: İHA
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