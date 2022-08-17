Bodrum'da BODTO'nun ev sahipliğince Kosova ile görüşmeler yapıldı - Son Dakika
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Bodrum'da BODTO'nun ev sahipliğince Kosova ile görüşmeler yapıldı

17.08.2022 15:57
Bodrum'da BODTO'nun ev sahipliğince Kosova ile görüşmeler yapıldı

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ev sahipliğinde, Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ve beraberindeki heyetle birlikte bir dizi toplantı düzenlendi.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ev sahipliğinde, Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi ve beraberindeki heyetle birlikte bir dizi toplantı düzenlendi.

BODTO Yönetim Kurulu Odası'nda gerçekleşen görüşmelerde BODTO, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Bodrum Otelciler Derneği (BODER) ve Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) yetkilileri Kosova heyeti ile farklı oturumlarda bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki iyi ilişkilere değinilerek Kosova ve Bodrum arasında geliştirilebilecek faaliyetler gündeme alındı.

Redzepi, burada yaptığı konuşmada, misafirperverliklerinden dolayı BODTO heyetine teşekkür ederek, Kosova ve Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin kendilerini çok memnun ettiği söyledi.

Bodrum'u ziyaret etme sebeplerinin ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek olduğunu vurgulayan Redzepi, BODTO üyeleri Kosova'da ticari faaliyetlerde bulunmaları durumunda kendilerine tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Bodrum'un örnek bir gelişmiş turizm kenti olduğunu, Kosova'nın birçok alt yapı projesinde Türk iş insanlarının yer aldığını belirten Redzepi, "İstanbul ve Bursa'nın ardından Bodrum'u ziyaret ettik. Bodrum'un güzelliği ve temiz havası ile Kosovalı turistlerin de tercih ettiği yerlerden biri olduğunu biliyoruz. İki ülke arasında ticari ilişkilerin devamlılığını sağlamayı istiyoruz. BODTO heyetini ülkemize davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan da Redzepi'yi odada ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, ilçede birçok Kosova kökenli iş insanların olduğunu anımsattı.

Ersan, Bodrum'u mimari dokusunu, insani özelliklerini, denizini ve doğal güzelliklerini bozmadan korumak gerektiğine işaret ederek, bölgenin iş fırsatlarına sahip olarak yatırımcıları kendine çektiğini ve bu doğrultuda bir koruma kullanma dengesi yaratılması gerektiğine vurgu yaptı.

BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon da ülkeler arasında bulunan derin tarihi bağların ticareti kolaylaştırdığına dikkat çekerek, kültürel yakınlıkların her anlamda iletişimi geliştirdiğine işaret etti. Kosova heyetine Bodrum'un ekonomik ve ticari yapısı hakkında da bilgi veren Kocadon, bölgenin ticari profilinden bahsederek Bodrum'un ekonomik anlamda öne çıktığına ve vergi sıralamasında ön sıralarda yer aldığına dikkat çekti.

Görüşmelerde bölgedeki ahşap yat üretim kapasitesi, denizcilik kültürü, yerel değerler, balık ihracatı, eğitim, tarımsal faaliyetler, Kosova-Bodrum arasında karşılıklı iş gezileri düzenlenmesi ve uçak seferleri konularında da bilgi paylaşımlarında bulunuldu.

Toplantılara, BODTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Akkaya, Mehmet Ayaz, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ceylan Satı, Meclis Üyesi Toros Demirdöven, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri Emel Çakaloğlu, Banu Özberk, Mehmet Kocair, İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, TÜRSAB Bodrum BTK Başkanı Yüksel Aslan, BESİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, BODER Genel Sekreteri/POYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, ilgili kurumların meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile iş insanları katıldı.

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Kaynak: AA

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